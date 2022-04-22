Yemeklerinizin daha leziz olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edin

Yemek hazırlarken malzemeleri ölçülü kullandığınız halde kıvamı tutturamıyorsanız bazı yerlerde hata yapıyorsunuz demektir. Farkında olmadan yapılan bu hataların neler olduğuna haberimizde göz atabilirsiniz.

MAKARNA SUYUNA TUZ VE YAĞ EKLENMESİ

Makarnayı hazırlarken kaynayan suda tuz olması gerekli. Eğer tuzu, makarna piştikten sonra katarsanız bu, makarnanızın tatsız olmasına neden olur. Aynı durum pilav için de geçerlidir. Tuzu, pilav suyuna katmanız öneriliyor.

KIZARTMALARA ZEYTİNYAĞI EKLEMEYİN

Kızartma yaparken zeytinyağı kullanmak, yemeği sağlıklı hale getirmez. Kızartmada kullanılan zeytinyağı yanar ve tüm besin değerlerini kaybeder.

TEFLON TAVADA ET PİŞİRMEYİN

Eti pişirmek için döküm tava kullanmalısınız. Eğer eti teflon tavada pişirirseniz suyunu ve lezzetini kaybedersiniz.

SARIMSAĞI PİŞİRMEK

Yemeklerinize sarımsağın yanında soğan ekliyorsanız sarımsağı soğanla beraber kavurmamanız öneriliyor. Çünkü bu durumda, sarımsak yemeğinize acı bir tat verir.





