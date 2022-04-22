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Yemeklerinizin daha leziz olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edin

22.04.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek hazırlarken yapılan hatalar yemeğin tadını büyük ölçüde etkiliyor. Bu durumlara kulak asılmadığında yemek, olması gerekenden tatsız oluyor. Yemeklerinizin daha leziz olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edin.

Yemeklerinizin daha leziz olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edin

Yemek hazırlarken malzemeleri ölçülü kullandığınız halde kıvamı tutturamıyorsanız bazı yerlerde hata yapıyorsunuz demektir. Farkında olmadan yapılan bu hataların neler olduğuna haberimizde göz atabilirsiniz.

MAKARNA SUYUNA TUZ VE YAĞ EKLENMESİ

Makarnayı hazırlarken kaynayan suda tuz olması gerekli. Eğer tuzu, makarna piştikten sonra katarsanız bu, makarnanızın tatsız olmasına neden olur. Aynı durum pilav için de geçerlidir. Tuzu, pilav suyuna katmanız öneriliyor.

Yemeklerinizin daha leziz olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edin

KIZARTMALARA ZEYTİNYAĞI EKLEMEYİN

Kızartma yaparken zeytinyağı kullanmak, yemeği sağlıklı hale getirmez. Kızartmada kullanılan zeytinyağı yanar ve tüm besin değerlerini kaybeder.

Yemeklerinizin daha leziz olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edin

TEFLON TAVADA ET PİŞİRMEYİN

Eti pişirmek için döküm tava kullanmalısınız. Eğer eti teflon tavada pişirirseniz suyunu ve lezzetini kaybedersiniz.

Yemeklerinizin daha leziz olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edin

SARIMSAĞI PİŞİRMEK

Yemeklerinize sarımsağın yanında soğan ekliyorsanız sarımsağı soğanla beraber kavurmamanız öneriliyor. Çünkü bu durumda, sarımsak yemeğinize acı bir tat verir.

Yemeklerinizin daha leziz olmasını istiyorsanız bu adımlara dikkat edin

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