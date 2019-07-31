Yemeksepeti’nde şimdiye kadar toplam kaç para harcadığınızı öğrenin!

4) Açılan pencerenin en üstünde Elements, Console, Sources, Network gibi sekmeler göreceksiniz. Buradan "Console" sekmesine tıklayın.

3) İlk siparişe kadar indikten sonra sayfanın boş bir alanına fare ile sağ tıklayıp varsa "İncele" seçeneğine, yoksa "Öğeyi İncele" seçeneğine tıklayın.

2) Sayfayı Scroll ederek ilk siparişinize kadar inmeniz gerekiyor.

1) Yemeksepeti anasayfasının sol tarafında adınızın yazdığı bir alan var. Adınızın üzerine tıkladığınızda bir açılır menü ile karşılaşıyorsunuz. Buradan "Siparişlerim" sekmesine tıklayın.

Bir Ekşi Sözlük yazarı bunu öğrenmenin bir yolunu paylaştı. Paylaştığı bilgiler doğrultusunda bunu bir kod yardımıyla öğrenmek mümkün. İşleme geçmeden önce 2 şarttan bahsedelim:

Peki yıllardır kullandığınız uygulamada, uygulama üzerinden verdiğiniz siparişlerin toplamda kaç TL olduğunu merak ediyor musunuz?

"Online sipariş" kavramı hayatımıza girdiğinden beri yemek yeme ve sipariş verme kültürümüz, alışkanlıklarımız büyük değişimlere uğradı. Bu değişimin en büyük öncülerinden biri de elbette Yemeksepeti.

5) Şimdi buradaki adrese tıklayın ve açılan sayfadaki kodu kopyalayın.

7) Şimdi Yemeksepeti sayfasındaki "Console" sekmesine kopyaladığınız bu kodu yapıştırıp Enter'a basın. Burada bir 10 saniye kadar bekleyebilirsiniz. Sonrasında sayfanın üst kısmında bir web sitesi mesajı olarak toplam harcadığınız tutar karşınıza çıkacak.

Sonuçlar birçoğumuzun bu zamana kadar yemek siparişine küçük servetler ödediğini gösteriyor. Bu sonuçtan sonra belki evde daha çok yemek yapabilirsiniz.

