Yemeksepeti’nde şimdiye kadar toplam kaç para harcadığınızı öğrenin!

"Online sipariş" kavramı hayatımıza girdiğinden beri yemek yeme ve sipariş verme kültürümüz, alışkanlıklarımız büyük değişimlere uğradı. Bu değişimin en büyük öncülerinden biri de elbette Yemeksepeti.
Peki yıllardır kullandığınız uygulamada, uygulama üzerinden verdiğiniz siparişlerin toplamda kaç TL olduğunu merak ediyor musunuz?
Bir Ekşi Sözlük yazarı bunu öğrenmenin bir yolunu paylaştı. Paylaştığı bilgiler doğrultusunda bunu bir kod yardımıyla öğrenmek mümkün. İşleme geçmeden önce 2 şarttan bahsedelim:
İŞLEMİN ADIMLARINA GEÇELİM:
1) Yemeksepeti anasayfasının sol tarafında adınızın yazdığı bir alan var. Adınızın üzerine tıkladığınızda bir açılır menü ile karşılaşıyorsunuz. Buradan "Siparişlerim" sekmesine tıklayın.
2) Sayfayı Scroll ederek ilk siparişinize kadar inmeniz gerekiyor.
3) İlk siparişe kadar indikten sonra sayfanın boş bir alanına fare ile sağ tıklayıp varsa "İncele" seçeneğine, yoksa "Öğeyi İncele" seçeneğine tıklayın.
4) Açılan pencerenin en üstünde Elements, Console, Sources, Network gibi sekmeler göreceksiniz. Buradan "Console" sekmesine tıklayın.
5) Şimdi buradaki adrese tıklayın ve açılan sayfadaki kodu kopyalayın.
7) Şimdi Yemeksepeti sayfasındaki "Console" sekmesine kopyaladığınız bu kodu yapıştırıp Enter'a basın. Burada bir 10 saniye kadar bekleyebilirsiniz. Sonrasında sayfanın üst kısmında bir web sitesi mesajı olarak toplam harcadığınız tutar karşınıza çıkacak.
Sonuçlar birçoğumuzun bu zamana kadar yemek siparişine küçük servetler ödediğini gösteriyor. Bu sonuçtan sonra belki evde daha çok yemek yapabilirsiniz.
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