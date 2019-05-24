YEMEK

Yemekten hemen sonra bu hatayı yapmaktan kaçının

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir ağız için diş bakımı son derece önemli. Diş hekimlerinin önerisi günde 2 kez diş fırçalamak ve düzenli olarak diş ipi kullanmak. Ancak araştırmalar, yemeklerden hemen sonra diş fırçalamanın zararlı olduğunu söylüyor. Ağız bakımı yaptığınızı sanırken dişlerinizden olmayın!

Yemekten hemen sonra bu hatayı yapmaktan kaçının

Yemek yedikten ya da asitli içecekler içtikten sonra diş fırçalama isteği kaçınılmaz. Ancak Amerikan Dişhekimleri Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, özellikle asitli yiyecek ve içeceklerden sonra diş fırçalamak yanlış bir hareket. Howard R. Gamble; asidik gıdalar, turunçgiller, spor içecekleri, domates ve gazoz gibi yiyecek ve içeceklerin diş minesini ıslak kum taşı gibi yumuşatır diyor.

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Yiyecek ve içeceklerde bulunan asit, dişlerin temel tabakası olan dentine kelimenin tam anlamıyla saldırır. Fırçalamak, asidin dentine daha fazla yapışmasına neden olur. Bu da dişlerin zamanla aşınmasına ve hasar görmesine sebep verir. Dişler hassaslaşacağı için ağrı da meydana gelebilir. Zamanla sert yiyecekleri ısırmakta zorluk çekebilir birey.

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Reflü asidi de benzer bir soruna neden olabilir. Reflüden sonra diş fırçalamak da doğru bir davranış değildir.

Uzmanlar asitli yiyecek ve içecek tüketiminden sonra diş fırçalamak için 30-60 dakika arası beklemenin doğru olduğunu söylüyorlar.

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