Yemekten komaya giren ayıyla röportaj yaptı! Kaçış anıyla herkesi güldürdü

Yediği meyvelerin midesine dokunmasıyla rahatsızlanan Okan isimli ayının MR çekilirken görüntüleri gündem olmuştu. Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment tedavisi biten ayıyla röportaj yaptı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde yediği meyvelerin midesine dokunmasıyla rahatsızlanan Okan isimli ayı, tedavi altına alınmıştı. MR’ı çekilen ve bir dizi tedaviden geçirilen ayının durumunun iyi olduğu, 3 yıl önce de benzer şikayetleri nedeniyle tedavi edildiği belirtilmişti.

RÖPORTAJ YAPTI, KORKUDAN KAÇTI

Sosyal medyada gündem olan ayı Okan isim tedavisinin ardından taburcu edildi. Yuvasına dönen Okan isimli ayıyı ise Muhabir Büşra Nur Danişment ve kameraman Hanifi Fatih Gülocak ziyaret etti.

Ayının yaşam alanına giren Danişment, sorular yöneltti. Röportaj yapmaya çalışan muhabir ayı üzerine yürüyünce korkudan kaçtı. O anlar ise gündem oldu.

