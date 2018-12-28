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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 28 Aralık sonuçları

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 28.12.2018 22:07 | Son Güncelleme

TV8'de Onur Büyüktopçu'nun sunduğu sevilen yarışma Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz'de bu hafta iki yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü paylaştı. Peki Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi 28 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümde açıklandı. Yarışmacıların hafta boyunca birbirlerine verdikleri puanların yanı sıra sunucu Onur Büyüktopçu'nun da verdiği puanlar birincinin belirlenmesinde etkili oldu.

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Pazartesi Merve Hanım'a konuk olan yarışmacılar kendisine 19 puan verdi. Salı akşamı Gülüzar Hanım'a konuk olan yarışmacılar kendisine 23 puan vermiş. Gülüzar Hanım'a tam 10 puan veren Abdülkadir Bey, Yemekteyiz'de beklenmedik bir puan veren Abdülkadir Bey'in puanı herkesi şaşırtı.

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Çarşamba akşamı Abdülkadir Bey'e konuk olan yarışmacılar kendisine 22 puan verdi. Perşembe akşamı Fatma Hanım'a konuk olan yarışmacılar kendisine 20 puan verdi. En yüksek puanı Fatma Hanım'a Gülüzar Hanım verdi.

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Cuma akşamı ise Beyza Hanım' a konuk olan yarışmacılar kendisine 11 puan verdi. Böylelikle en düşük puanı Onur Büyüktopçu'nun puanları haricinde en düşük puanı Beyza Hanım almış oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de eşit puan alan iki yarışmacı büyük ödülü paylaştı. Haftanın birincileri Gülizar Hanım ve Fatma Hanım oldu. Fatma Hanım ve Gülizar Hanım 5'er bin liralık ödülün sahibi oldu.

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