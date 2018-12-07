Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 7 Aralık Cuma sonuçları

Yemekteyiz'in haftanın birincisinin belirlendiği final Necmettin Bey'in evinde yapıldı. Mesleği kebapçılık olan Necmettin Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapıldı. Haftanın son puanlamasının ardından birinci olan isim belli oldu. Haftanın birincisi yemekleri bütün yarışmacılar tarafından beğenilen Biricik Hanım oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.

YEMEKTEYİZ 7 ARALIK 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Tayfun Bey toplamda 20 puan alarak haftanın beşincisi oldu.

Özlem Hanım toplamda 32 puan alarak haftanın ikincisi oldu

Bülent Bey toplamda 28 puanla haftanın dördüncüsü oldu

Biricik Hanım toplamda 36 puanla haftanın birincisi oldu.

Necmettin Bey yarıştı toplamda 31 puanla haftanın üçüncüsü oldu.

YEMEKTEYİZ'DE 3-7 ARALIK YARIŞAN İSİMLER

TAYFUN ARSLAN

Birinci gün yarışmacısı. Aslen Tokatlı ve 20 yaşında. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünde okuyan yarışmacı bu bölümü yeni ülkeler görmek ve yeni kültürlerle tanışmak için seçmiş. Yemek yapma konusunda ve hijyen konusunda hassas.