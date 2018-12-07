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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 7 Aralık Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 23:42 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta sert tartışmalar yaşandı. Puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. İşte 7 Aralık Cuma Yemekteyiz yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 7 Aralık Cuma sonuçları

Yemekteyiz'in haftanın birincisinin belirlendiği final Necmettin Bey'in evinde yapıldı. Mesleği kebapçılık olan Necmettin Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapıldı. Haftanın son puanlamasının ardından birinci olan isim belli oldu. Haftanın birincisi yemekleri bütün yarışmacılar tarafından beğenilen Biricik Hanım oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.

YEMEKTEYİZ 7 ARALIK 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Tayfun Bey toplamda 20 puan alarak haftanın beşincisi oldu.

Özlem Hanım toplamda 32 puan alarak haftanın ikincisi oldu

Bülent Bey toplamda 28 puanla haftanın dördüncüsü oldu

Biricik Hanım toplamda 36 puanla haftanın birincisi oldu.

Necmettin Bey yarıştı toplamda 31 puanla haftanın üçüncüsü oldu.
YEMEKTEYİZ'DE 3-7 ARALIK YARIŞAN İSİMLER

TAYFUN ARSLAN

Birinci gün yarışmacısı. Aslen Tokatlı ve 20 yaşında. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünde okuyan yarışmacı bu bölümü yeni ülkeler görmek ve yeni kültürlerle tanışmak için seçmiş. Yemek yapma konusunda ve hijyen konusunda hassas.

ÖZLEM UÇAN
İkinci gün yarışmacısı. 36 yaşında, tasarımcı. Aslen Alanyalı olan yarışmacı nişanlı ve İstanbul'da yaşıyor. Mutfakta kendine güceniyor.

BÜLENT KIZILATEŞ

Üçüncü gün yarışmacısı. 50 yaşındaki yarışmacı kimyager ve aslen Erzurumlu. 23 yıllık evli olan yarışmacının 2 çocuğu var. Kendi işini yürüten yarışmacı hijyenik ürünler üretiyor.

BİRİCİK KIRBAY

Dördüncü gün yarışmacısı. 46 Yaşında, yönetici. İzmirli olan yarışmacı iki çocuk annesi. Yurt dışında uzun yıllar restorant işletmeciliği yapmış. En büyük hobisi pasta ve tatlı yapmak.

NECMETTİN DEMİR

Final günü yarışmacısı. 39 yaşında Gaziantepli. 14 yıldır evli iki çocuğu var. Kebapçılık yapıyor.

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