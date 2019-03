Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 15 Mart Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in beşinci Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 15 Mart Cuma yayınlanan son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz Best Of haftasında ginal Sami Batuhan'ın evinde yapıldı. Sami Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapıldı. Final bölümünde ise Onur Büyüktopçu'nun da verdiği puanlar da hesaplanınca haftanın sonuçları ortaya çıktı.

Finalde 10 bin TL'lik ödülün sahibi son gün ev sahipliği yapan Sami Batuhan Yoldaş oldu.

YEMEKTEYİ BEST OF 11-15 MART YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

İCLAL ASLAN

40 yaşında ve evli olan İclal Aslan, çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Aslen Şanlıurfalı olan İclal Aslan, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. İlk yarışında birinci olan İclal Aslan, best of yarışında bir hayli iddialı.

SEYHAN BEKİROĞLU

9 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Seyhan Bekiroğlu, 37 yaşında. Tasarımcılık yapan Seyhan Bekiroğlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Daha önce katıldığı Yemekteyiz'de birinciliği çok az bir farkla kaçıran Seyhan Hanım bu kez şampiyon olmayı hedefliyor.