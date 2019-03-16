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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 15 Mart Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2019 02:38 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta 'En İyiler' heyecanı yaşandı. Daha önce yarışan ve popüler olan yarışmacılar yeniden ekrana çıktı. Yemekteyiz Best Of'un 11-15 Mart haftasında, puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. İşte 15 Mart Cuma Yemekteyiz Best Of yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 15 Mart Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in beşinci Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 15 Mart Cuma yayınlanan son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz Best Of haftasında ginal Sami Batuhan'ın evinde yapıldı. Sami Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapıldı. Final bölümünde ise Onur Büyüktopçu'nun da verdiği puanlar da hesaplanınca haftanın sonuçları ortaya çıktı.

Finalde 10 bin TL'lik ödülün sahibi son gün ev sahipliği yapan Sami Batuhan Yoldaş oldu.

YEMEKTEYİ BEST OF 11-15 MART YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
İCLAL ASLAN
40 yaşında ve evli olan İclal Aslan, çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Aslen Şanlıurfalı olan İclal Aslan, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. İlk yarışında birinci olan İclal Aslan, best of yarışında bir hayli iddialı.

SEYHAN BEKİROĞLU

9 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Seyhan Bekiroğlu, 37 yaşında. Tasarımcılık yapan Seyhan Bekiroğlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Daha önce katıldığı Yemekteyiz'de birinciliği çok az bir farkla kaçıran Seyhan Hanım bu kez şampiyon olmayı hedefliyor.

NAZAN GÜNGÖRMÜŞ

Best of yarışının üçüncü gün yarışmacısı Nazan Güngörmüş evli ve ev hanımı.

İLKER ÖZTEN

İlker Özten, best of yarışının dördüncü gününde mücadele edecek. Moda sektöründe çalışan İlker Bey, genellikle gelinlik tasarımları yapıyor, kendisine mutfak konusunda da güveniyor.

SAMİ BATUHAN YOLDAŞ
Yemekteyiz’in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Sami Batuhan Yoldaş, bayan kuaförlüğü yapıyor.

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