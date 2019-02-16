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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 15 Şubat Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 02:23 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta 'En İyiler' heyecanı yaşandı. Daha önce yarışan ve popüler olan yarışmacılar yeniden ekrana çıktı. Yemekteyiz Best Of ilk haftasında, puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. İşte 15 Şubat Cuma Yemekteyiz Best Of yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 15 Şubat Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz, bu hafta en iyiler formatıyla seyircinin karşısına çıktı. Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'de bu hafta heyecan doruktaydı. Final bölümü ise Su Kıymet Yalman'ın evinde çekildi.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz Best Of haftalarının ilkinde İmran Dumrul 28 puanla haftanın birincisi oldu. İmran Dumrul 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
Bilal Türen ise 24 puan alarak ikinci, Su Kıymet Yalman ise 23 puanla üçüncü oldu. Dilek Bingöl ve Sevim Kendigelen ise 21'er puan alarak dördüncü oldu.

YEMEKTEYİZ BEST OF İLK HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

İMAN DUMRUL

Birinci gün yarışmacısı İman Dumrul 39 yaşında. Aslen Iğdırlı. 22 yıllık evli olan yarışmacı 4 çocuk babası ve 1 torunu var. Moda tasarımcılığı yapan yarışmacı gelinlik ve abiye kostümler tasarlayıp dikiyor. Yemekteyiz'de yarıştığı hafta 3. olmuştu.

BİLAL TÜREN

İkinci gün yarışmacısı 39 yaşında Mardinli. Evli olan yarışmacı hayatının bir bölümünde müzikle hayatını kazanmak istemiş fakat sonrasında vazgeçip sigortacılığa başlamış. Yemekteyiz'e katıldıktan sonra gastronomi kurslarına gitmeye başlamış.

DİLEK BİNGÖL

Üçüncü gün yarışmacısı. 38 yaşında aslen Karslı. Bir çocuk sahibi. 16 yıl hemşirelik yaptıktan sonra ticarete atılıp pazarcılık yapmaya başlamış. Daha önce katıldığı Yemekteyiz'de 3. olmuş.

SEVİM KENDİGELEN

Dördüncü gün yarışmacısı. 56 yaşında, 39 yıllık evli, üç çocuk annesi. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı eşiyle birlikte kasaplık yapıyor. Yemekteyiz'e ilk katıldığı dönem sosyal medyadan gelen eleştiriler nedeniyle Yemekteyiz'e bir kez daha katılmaya karar vermiş.

SU KIYMET YALMAN

Final günü yarışmacısı olan Kıymet Yalman 39 yaşında, reklamcı. Aslen Yozgatlı, bir çocuk annesi. Yemekteyiz'e katıldığı hafta sonuncu olan ancak çok renkli kişiliği ile dikkat çeken Su Kıymet Yalman bu kez birinci olmak istiyor.

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