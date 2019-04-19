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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 19 Nisan Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 23:12 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta 'En İyiler' yarıştı. Yemekteyiz'in 8-12 Nisan haftasında ekrana gelen 364. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz Best Of'un bu haftasında, puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 12 Nisan Cuma Yemekteyiz Best Of yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 19 Nisan Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 15-19 Nisan Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta eski yarışmacılardan Adem Ergen, Emin Çetin, Esra Furuncı, Yasin Obuz ve Derya Yavuz, 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 15-19 Nisan haftası yayınlanan 364. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Adem Ergen'in evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı.

Onur Büyüktopçu'nun da puanını vermesiyle haftanın sonuçları açıklandı. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Emin Çetin oldu. Çetin, böylece 10 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

EMİN ÇETİN KİMDİR?

15 Nisan 2019 tarihinde haftanın ilk günü yarışan Emin Çetin apartman görevlisi ve yemek konusunda oldukça iddialı.

DERYA YAVUZ KİMDİR?

Yemekteyiz Best Of'ta 16 Nisan Salı günü rakiplerine karşı yarışan Derya Yavuz, ev hanımı. Derya Yavuz, yemekte kendisine güvendiğini belirtiyor.

ESRA FURUNCI KİMDİR?

Yarışmanın 17 Nisan Çarşamba günü, hazırladığı farklı menüsüyle yarışan Esra Furuncı, pastacılıkla uğraşıyor. Furuncı, tatlı ve pasta konusunda oldukça iddialı.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yemekteyiz'in 18 Nisan Perşembe günü yarışacak yarışmacısı Yasin Obuz, kendi işletmesini yönetiyor. Obuz, yemek konusunda iddialı olduğunu söylüyor.

ADEM ERGEN KİMDİR?

Yemekteyiz Best Of'da 19 Nisan Cuma günü yarışacak olan Adem Ergen satış uzmanı olarak çalışıyor. Haftanın son günü rakiplerine karşı yarışacak olan Adem Ergen yemekte iddialı.

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