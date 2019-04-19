Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 19 Nisan Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 15-19 Nisan Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta eski yarışmacılardan Adem Ergen, Emin Çetin, Esra Furuncı, Yasin Obuz ve Derya Yavuz, 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 15-19 Nisan haftası yayınlanan 364. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Adem Ergen'in evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı.

Onur Büyüktopçu'nun da puanını vermesiyle haftanın sonuçları açıklandı. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Emin Çetin oldu. Çetin, böylece 10 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

EMİN ÇETİN KİMDİR?