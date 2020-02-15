Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 14 Şubat Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Hatice Sağlam, Ali Rıza Aydoğan, Zuhal Altınay, Yasemin Temurçin ve Betül Kurnaz yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Ekranların en lezzetli programı Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu belli oldu. Yemekteyiz'in finalinde 5. gün yarışmacısı Betül Kurnaz ev sahipliği yaptı. Yemeklerin sunumu ve yarışmacıların tadımı sonrasında Betül hanıma verilen puan belli oldu. Ve Yemekteyiz haftanın kazananı, Seda Sayan'ın verdiği puanlar sonrasında açıklandı.

Yemekteyiz'in bu hafta birincisi, misafirlerini haftanın 4. gününde ağırlayan Yasemin Temurçin oldu.

