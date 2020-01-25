Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 24 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Yıldız Kamiloğlu, Ayşe Şahin, Şinda Cilesun, Mercan Babahanova, Filiz Serttaş yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finalinde yarışmacılar, Filiz Serttaş'ın evine konuk oldular. Haftanın son yarışmacısı olan Filiz Serttaş, yaptığı yemeklerle konuklarını ağırladı. Yarışmacıların puanlarını vermeleri sonrasında günün puanlaması belli oldu. Seda Sayan'ın yarışmacılara verdikleri puanları ise haftanın birincisi belirledi. Seda Sayan'dan aldığı 34 puanla Yemekteyiz'de haftanın birincisi Mercan Babahanova oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.

Yemekteyiz'da bu hafta Ayşe Şahin 27 puanla ikinci, Filiz Serttaş ise 26 puanla üçüncü oldu.



