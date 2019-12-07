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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 6 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 01:18 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 2-6 Aralık haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in final bölümü Seda Gültekin'in evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 6 Aralık Cuma sonuçları ve haftanın birincisi. İşte Yemekteyiz yarışmacıları ve aldıkları puanlar

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 6 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 2-6 Aralık haftasında Zümrüt Otu, Esin Ilgaz, Ayten Ateş, Mustafa Karakuş ve Seda Gültekin yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali, yarışmacı Seda Gültekin'in evine konuk oldu. Cuma akşamı haftanın finalinde Seda Hanım misafirlerinin karşısına, sebzeli süzme mercimek çorbası, makarna böreği, yeşil akdeniz salatası, hünkar beğendi ve pirinç pilavı menüsü ile çıktı.

Seda Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan yarışmacılar puanlama bölümüne geçti.

Beşinci günün puanlaması ve Seda Sayan'ın yarışmacılara verdikleri puan sonrasında Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı açıklandı. Seda Sayan ve diğer dört isimden en çok puanı alarak bu hafta birinci olan yarışmacı 33 puanla Mustafa Bey oldu oldu. Yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. Ayten Ateş ise haftanın ikincisi seçildi.


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