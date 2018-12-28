TREND

Yemekteyiz'den çıkarılan Soner Pakdemir kafaları karıştırdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 28.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasına damga vuran Soner Pakdemir'in neden apar topar ekrandan çekildiği merak edilirken sunucu Onur Büyüktopçu ve yarışmacıdan kafaları karıştıran açıklamalar geldi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Yemekteyiz'in bu hafta ekrana gelen bölümüne Soner Pakdemir damgasını vurdu. Ancak, gurme olduğunu iddia eden ve rakipleriyle sürekli tartışma içerisine giren yarışmacının ilk iki bölümün ardından apar topar yarışmadan çekilmesi dikkat çekti.

Herkes 'Soner Pakdemir, diskalifiye mi edildi?' diye düşünürken sunucu Onur Büyüktopçu'dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi.

yemekteyiz-soner-pekdemir-neden-ayrildi-660x330

INSTAGRAM'DAN VİDEO YAYINLADI

İlk olarak Pakdemir, Instagram hesabının hikaye bölümünden konuya ilişkin bir mesaj yayınladı ve "Ayrıldığımı düşünüyorsunuz ve bununla ilgili sorular yazıyorsunuz. Yarın hep birlikte göreceğiz ne olmuş ne bitmiş" notunu düştü.

Fakat yarışmadan çekilip çekilmediğine dair bir açıklama yapmadı. Ardından Onur Büyüktopçu, Pakdemir'in sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildiğini söyledi ve haftaya yeni bir yarışmacıyla devam edeceklerini belirtti.

Fakat Büyüktopçu'nun bu açıklamasından sonra Soner Pakdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar iyice kafaları karıştırdı. Pakdemir Instagram hesabından bir video yayınlayarak, "Malum nedenlerden dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldım. Bu karardan sonra olumlu veya olumsuz birçok tepki aldım. Herkes menümü merak ediyordu. Ben de şuna karar verdim; yemeklerimi yapacağım ve Instagram hesabımdan seçeceğim 2 kadın, 2 erkek takipçime evimde, boğaz manzarası eşliğinde menümü sunacağım.

Misafirlerimin yol masraflarını da karşılayacağım. Aynı zamanda yeni yıl yaklaştığı için onlara güzel hediyelerim de olacak. Ve bir akşam da eğlence sözü veriyorum" dedi.

"HİÇBİRİSİ DEĞİL"

Sağlık durumu ile ilgili hiçbir açıklama yapmayan Pakdemir, takipçilerinden gelen destek mesajlarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Twitter'da kendisi için açılan; neden yarışmada olmadığına dair 'Dsikalifiye', 'Hastadır' ve '81. ülkeyi gezmeye gitti' şıklarının olduğu bir anketi de paylaşan yarışmacı, bu şıklardan hiçbirisi değil" ifadelerini kullandı. Böylece yarışmacının hasta olmadığı da öğrenildi.

Capture


PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bu sefer 'kovboy kızı' olduBu sefer 'kovboy kızı' oldu
Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'daAcun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yemekteyiz Soner Pakdemir

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Derin yırtmaç kasığına kadar açılınca...

Derin yırtmaç kasığına kadar açılınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu sefer 'kovboy kızı' oldu

Bu sefer 'kovboy kızı' oldu

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

David Beckham'ın hindi paylaşımını Türkler yanlış anlayınca...

Bu paylaşımını Türk takipçileri yanlış anlayınca...

Chantel Jeffries’ten iç çamaşırı şovu

Chantel Jeffries’ten iç çamaşırı şovu

Bella Thorne yine yaptı yapacağını

Bella Thorne yine yaptı yapacağını

Mülayim'den olay iddia: Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu

"Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu" Sayan'dan jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.