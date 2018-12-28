Yemekteyiz'den çıkarılan Soner Pakdemir kafaları karıştırdı

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Yemekteyiz'in bu hafta ekrana gelen bölümüne Soner Pakdemir damgasını vurdu. Ancak, gurme olduğunu iddia eden ve rakipleriyle sürekli tartışma içerisine giren yarışmacının ilk iki bölümün ardından apar topar yarışmadan çekilmesi dikkat çekti.

Herkes 'Soner Pakdemir, diskalifiye mi edildi?' diye düşünürken sunucu Onur Büyüktopçu'dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi.

INSTAGRAM'DAN VİDEO YAYINLADI

İlk olarak Pakdemir, Instagram hesabının hikaye bölümünden konuya ilişkin bir mesaj yayınladı ve "Ayrıldığımı düşünüyorsunuz ve bununla ilgili sorular yazıyorsunuz. Yarın hep birlikte göreceğiz ne olmuş ne bitmiş" notunu düştü.

Fakat yarışmadan çekilip çekilmediğine dair bir açıklama yapmadı. Ardından Onur Büyüktopçu, Pakdemir'in sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildiğini söyledi ve haftaya yeni bir yarışmacıyla devam edeceklerini belirtti.

Fakat Büyüktopçu'nun bu açıklamasından sonra Soner Pakdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar iyice kafaları karıştırdı. Pakdemir Instagram hesabından bir video yayınlayarak, "Malum nedenlerden dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldım. Bu karardan sonra olumlu veya olumsuz birçok tepki aldım. Herkes menümü merak ediyordu. Ben de şuna karar verdim; yemeklerimi yapacağım ve Instagram hesabımdan seçeceğim 2 kadın, 2 erkek takipçime evimde, boğaz manzarası eşliğinde menümü sunacağım.