Yemekteyiz'in dış sesinin kimliği ortaya çıktı! Bakın onu nereden tanıyoruz

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 01.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

Yemekteyiz programının çok merak edilen dış sesinin kimliği ortaya çıktı. Dış sesin kime ait olduğunu görenlerin çoğu ise "Hiç hayal ettiğim gibi değil." yanıtını verdi.

Yemekteyiz'in dış sesinin kimliği ortaya çıktı! Bakın onu nereden tanıyoruz

İşte sevilerek izlenen programın gizli kahramanları...

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Herkesin merak ettiği isimlerden biri ise Yemekteyiz'in dış sesi.

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Yıllardır Yemekteyiz gibi pek çok programın dış sesliğini yapan Tarkan Koç'un görüntüsü ifşa oldu. Koç'u görenler, "Hiç hayal ettiğimiz gibi değil." demeden edemedi.

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Yemekteyiz programının dış seslendirmesini yapana kişi Tarkan Koç.

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Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi.

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Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini yaptı. Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde Doktora öğrenimi gördü.

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Ressam Bob'u seslendiren Türk

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Bir dönem TRT'de ekranlara gelen ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen Resim Sevinci programının ressamı Bob Ross herkesin gönlüne taht kurdu.

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Ressam olmak isteyenlere ilham veren Bob Ross'u Türkiye'de seslendiren isim bakın kim çıktı.

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Seslendiren kişi, Aşk-ı Memnu dizisinden hemencik hatırlayacağınız Firdevs Yöreoğlu'nun cazibesine kapılan Çetin Özder'den başkası değil!

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