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Yemekteyiz'in efsane sunucusu Onur Büyüktopçu isyan etti! "Fırça fırlatanlar, oyuncu dövenler ekranda"

19.08.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Koray karakteriyle hafızalara kazınan ve Yemekteyiz’i bir dönem sunan Onur Büyüktopçu bir süredir ekranlardan uzak. Kendisine televizyon programlarından oyunculuk ve sunuculuk teklifi gelmemesine isyan eden Büyüktopçu zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Kiralık Aşk, Jet Sosyete, Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Onur Büyüktopçu sevilen isimler arasında yer alıyor. Ekranların beğenilen programı Yemekteyiz'i de uzun bir süre sunan Büyüktopçu bir süredir ekranlardan uzak.

TEKLİF GELMİYOR DEDİ VE...

Snob Magazin’e özel açıklamalarda bulunan ünlü isim kendisine teklif gelmemesi hakkında "Bilmiyorum, teklif gelmiyor, menajerim de var, o kadar güzel işler yapıp, güzel reytingler kazandırdım ama teklif gelmiyor." açıklamasını yaptı.

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"OYUNCU DÖVENLER EKRANDA"

Onur Büyüktopçu'nun açıklamasında "Galiba uyumlu olmamak gerekiyor, fırça fırlatanlar, oyuncu dövenler ekranda ama benim gibi uyumlu, başarılı ve yaptığı işlerle kendini kanıtlamış bir isim ekranda yer bulamıyor, galiba uyumsuz olmak gerekiyor" sözleri dikkat çekti.

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Onur Büyüktopçu kiralık aşk yemekteyiz magazin ele karakteri

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