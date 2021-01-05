Yemeyen bin pişman! Zeytinyağlı kereviz tarifi

Kereviz, C vitamini, beta karoten ve flavonoid içerir. Aynı zamanda, sindirim sistemi, hücreler, kan damarları ve organlardaki iltihaplanma vakalarını azalttığı gösterilen harika bir bitki besin kaynağıdır.
Kereviz ve kereviz tohumları, vücuttaki iltihaplanmaya karşı koruma sağlayabilen yaklaşık 25 anti-enflamatuar bileşiğe sahiptir. Antioksidan ve antienflamatuvar besinleri tüm sindirim sistemini korurken, kereviz mideye de özel faydalar sağlar.
FAYDALARI KANITLANDI
Yapılan bir çalışmaya göre kerevizin mide ülseri vakalarını azalttığı, midenin astarını iyileştirdiği ve mide salgılarını düzenlediği görüldü. Hal böyle olunca kerevizi tüketmememiz için bir neden göremiyoruz. Gelin zeytinyağlı kereviz nasıl hazırlanıyor, bakalım.
ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ MALZEMELERİ
- 5 adet kereviz
- 250 gr. arpacık soğan
- 3 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tutam tuz
- 2 adet portakal suyu
- 1 çay bardağı zeytinyağı
ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ YAPILIŞI
- Arpacık soğanlarını, iyice pişebilmesi için büyüklüklerine göre ikiye veya dörde bölün.
- Zeytinyağını önceden ısıtılan tencerenin içerisine boşaltın. Doğranmış soğanları sıcak yağda kavurun.
- Havuçları ufak ufak doğradıktan sonra kavrulmuş soğanların üzerine ekleyin. Soğanlar ve havuçlar piştikten sonra, doğranmış patatesi tencereye dökün.
- Kerevizin sapıyla gövdesini ayırın. Yaprakları yemeğin sonunda kullanılmak üzere bekletin.
- Kerevizleri doğradıktan sonra tencereye dökün. Yemeğin üzerine biraz sıcak su ve portakal suyu ekleyin.
- Bir kaç kesme şeker ve tuz ekleyip iyice karıştırın. Ateşin altını kısıp yemeği pişmeye bırakın.
- Kereviz saplarının yapraklarını, yemeğin üzerine serpiştirmek üzere iri iri doğrayın. Yemeği ateşten alırken yaprakları üzerine serpiştirin.
KEREVİZİ SAKLAMANIN İPUÇLARI
- Besinlerini korumak için kerevizi pişirmeden veya servis yapmadan hemen önce doğrayın. Doğranmış ve sadece birkaç saat saklanmış kereviz bile besinlerini kaybedecektir.
- Buharda pişirilmiş kereviz tadı ve neredeyse tüm besin maddelerini koruyacaktır.
- Beş ila yedi gün içinde yiyin. Maksimum besinsel faydalarından yararlanmak için beş ila yedi gün içinde taze kereviz yiyin.
- Yaprakları atmayın kerevizin en çok kalsiyum, potasyum ve C vitamini içerdiği yer burasıdır. Ancak iyi depolamadıkları için, kereviz yapraklarını satın aldıktan sonraki bir veya iki gün içinde tüketin.
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