Yemeyen bin pişman! Zeytinyağlı kereviz tarifi

Kereviz, C vitamini, beta karoten ve flavonoid içerir. Aynı zamanda, sindirim sistemi, hücreler, kan damarları ve organlardaki iltihaplanma vakalarını azalttığı gösterilen harika bir bitki besin kaynağıdır.

Kereviz ve kereviz tohumları, vücuttaki iltihaplanmaya karşı koruma sağlayabilen yaklaşık 25 anti-enflamatuar bileşiğe sahiptir. Antioksidan ve antienflamatuvar besinleri tüm sindirim sistemini korurken, kereviz mideye de özel faydalar sağlar.

FAYDALARI KANITLANDI

Yapılan bir çalışmaya göre kerevizin mide ülseri vakalarını azalttığı, midenin astarını iyileştirdiği ve mide salgılarını düzenlediği görüldü. Hal böyle olunca kerevizi tüketmememiz için bir neden göremiyoruz. Gelin zeytinyağlı kereviz nasıl hazırlanıyor, bakalım.

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ MALZEMELERİ

5 adet kereviz

250 gr. arpacık soğan

3 adet havuç

1 adet patates

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

2 adet portakal suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ YAPILIŞI

Arpacık soğanlarını, iyice pişebilmesi için büyüklüklerine göre ikiye veya dörde bölün.

Zeytinyağını önceden ısıtılan tencerenin içerisine boşaltın. Doğranmış soğanları sıcak yağda kavurun.

Havuçları ufak ufak doğradıktan sonra kavrulmuş soğanların üzerine ekleyin. Soğanlar ve havuçlar piştikten sonra, doğranmış patatesi tencereye dökün.

Kerevizin sapıyla gövdesini ayırın. Yaprakları yemeğin sonunda kullanılmak üzere bekletin.

Kerevizleri doğradıktan sonra tencereye dökün. Yemeğin üzerine biraz sıcak su ve portakal suyu ekleyin.

Bir kaç kesme şeker ve tuz ekleyip iyice karıştırın. Ateşin altını kısıp yemeği pişmeye bırakın.

Kereviz saplarının yapraklarını, yemeğin üzerine serpiştirmek üzere iri iri doğrayın. Yemeği ateşten alırken yaprakları üzerine serpiştirin.

KEREVİZİ SAKLAMANIN İPUÇLARI