Yemeyen pişman olur! O ölümcül hastalığı engelliyor

Severek tükettiğiniz yiyeceklerden birisi sakatat ise hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekiyor. Sakatatın bilinmesi gereken tüm fayda ve zararlarını sizler için araştırdık, göz atmadan geçmeyin.

Daha az yağ içeriyor

Kırmızı etlere göre daha az yağ içeren yapısıyla dikkat çeken bu sayede daha az kaloriye sahip. Karbonhidrat yönünden zengin olan sakatat mineral yönünden de ete göre daha zengin bir besin.

Vitamin yönünden zengin

Sakatatın en önemli özelliklerinden birisi vitamin yönünden zengin bir besin olması. B1,B2 ve B6 ve B12 vitaminleri açısından zengin olan sakatat bu nedenle tercih edebileceğiniz besinler arasında yer alıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Yüksek miktarda C vitaminine sahip olan sakatat bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile dikkat çekiyor.

Kanser riskini önlüyor

Sakatat tüketimini arttırmak vücudu kansere karşı daha koruyucu bir hale getirebiliyor. Selenyum yönünden zengin olan sakatatı sıklıkla tüketerek vücudunuzu zararlı etkenlere karşı koruyabilirsiniz.

Sakatat tüketmenin zararları nelerdir?

Sakatat tüketimi faydalı olsa bile bazı zararları da bulunabiliyor. Sakatat tüketiminin dikkat etmeniz gereken zararları neler, gelin birlikte göz atalım.