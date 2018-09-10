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Yemeyen pişman olur! O ölümcül hastalığı engelliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.09.2018 11:01 | Son Güncelleme

Sağlıklı ve lezzetli bir besin olmasıyla tercih edilen sakatat faydalı mı yoksa zararlı mı merak ediliyor. İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin olan sakatatın faydaları ve zararlarını sizler için derledik, işte o maddeler…

Yemeyen pişman olur! O ölümcül hastalığı engelliyor

Severek tükettiğiniz yiyeceklerden birisi sakatat ise hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekiyor. Sakatatın bilinmesi gereken tüm fayda ve zararlarını sizler için araştırdık, göz atmadan geçmeyin.

Daha az yağ içeriyor

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Kırmızı etlere göre daha az yağ içeren yapısıyla dikkat çeken bu sayede daha az kaloriye sahip. Karbonhidrat yönünden zengin olan sakatat mineral yönünden de ete göre daha zengin bir besin.

Vitamin yönünden zengin

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Sakatatın en önemli özelliklerinden birisi vitamin yönünden zengin bir besin olması. B1,B2 ve B6 ve B12 vitaminleri açısından zengin olan sakatat bu nedenle tercih edebileceğiniz besinler arasında yer alıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

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Yüksek miktarda C vitaminine sahip olan sakatat bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile dikkat çekiyor.

Kanser riskini önlüyor

Sakatat tüketimini arttırmak vücudu kansere karşı daha koruyucu bir hale getirebiliyor. Selenyum yönünden zengin olan sakatatı sıklıkla tüketerek vücudunuzu zararlı etkenlere karşı koruyabilirsiniz.

Sakatat tüketmenin zararları nelerdir?

Sakatat tüketimi faydalı olsa bile bazı zararları da bulunabiliyor. Sakatat tüketiminin dikkat etmeniz gereken zararları neler, gelin birlikte göz atalım.

Zararlı maddeleri depoluyor
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Hayvanların vücuduna giren maddelerde birikme meydana gelebilir. Bu durum ise özellikle sakatatlarda sıklıkla görülebilir. Vücuda giren zararlı toksik, virüs ve parazit gibi maddeleri depolayan sakatat tüketiminde dikkatli olmanız gerekiyor.

Keseciklere dikkat!
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Bazı sakatatların üzerinde kesecikler olabilir. Bu keseciklerin sakatatlardan kesilmesi hastalık yayılmasına yol açabileceği için kesecikli sakatatlardan uzak durmanız gerekiyor.

Kalp damar hastalıklarına neden olabilir

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Kolesterol ve doymuş yağ yönünden zengin olan sakatat fazla tüketilmesi halinde kalp ve damar hastalıklarına neden olabiliyor. Temiz ve güvenli olduğunu bildiğiniz yerlerden, çok fazla olmamak şartı ile tüketeceğiniz sakatatların ise vücudunuz için hiçbir zararı olmayacaktır. Bu şekilde bilinçli bir tüketim ile sağlığınızı koruyabilirsiniz.


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