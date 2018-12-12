YEMEK

Yemeyi sevdiğimiz bu yiyecekler bizi zehirliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

Her gün severek tükettiğimiz domatesin bizi zehirleme ihtimali olduğunu düşünmüş müydünüz?

Yemeyi sevdiğimiz bu yiyecekler bizi zehirliyor

Domates

domates

Olgunlaşmamış domates yüksek miktarda solanin ve alkaloid içerir. Solanin denen madde aynı zamanda kansorojen bir zehir türüdür. Solanin maddesi sadece domateste değil, olgunlaşmamış patlıcan ve patateste de bulunur. Tüketildiğinde ise bulantı, ishal ve kusmaya neden olur. Her ihtimale karşı olgunlaşmış domatesin ve patlıcanın saplarını tüketmeyin.

Acı badem

badem

İki farklı badem ağacı türü vardır. Tatlı bademler zehirsiz ve son derece lezzetlidir. Acı badem ise ölümcül bir zehir olan siyanür ile doludur. ABD'de işlenmemiş ham acı badem satın almak yasa dışıdır. Siz siz olun güvendiğiniz yerlerin dışından badem almaya kalkmayın.

Muskat

muskat

Turta, kahve ya da et yemeklerine oldukça yakışan bir baharat türüdür muskat. Üstelik kas ve diş ağrılarına da iyi geldiği söylenmektedir. Muskatın aşırı tüketiminin nadir de olsa halüsinasyona sebep olduğu söylenir.

Mantarlar

mantar

Mantar konusu hakikaten çok önemli. Birden fazla çeşidi var ve birçoğumuz mantar konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz. Zehirli mantarlar; orellanin, gyromitrin ve alfa amanitin gibi toksinleri içerir. Bu toksinlerin vücuda girdikten sonra öldürme etkisi vardır. Yabani mantarları hiçbir şekilde yemeye kalkışmayın!

Elma tohumları, vişne ve kayısı çekirdekleri

elma

Bu meyvelerin çekirdekleri yiyerek vücudunuza toksik alabilirsiniz. Bahsettiğimiz tohumlar amigdalin isimli bir madde içerir. Özellikle bu tohumlar çiğnendiğinde amigdalin hidrojen siyanür pşur ve bu madde son derece zehirlidir. Bahsettiğimiz durum yutulan bir iki tohum için geçerli değildir. Zehirlenmek için muhtemelen kasıtlı olarak bir bardak kadar tüketmelisiniz.

Hint yağı çekirdeği

hint yağı

Hint yağı çekirdeği aşırı derecede zehirlidir. Bir adet hint yağı çekirdeği çocuğu öldürebilir. Çekirdekler, siyanürden çok daha toksik olan risin içerir.

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zehirli yiyecekler tehlikeli besinler

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