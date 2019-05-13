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Yener İnce'den Emre Akbaba açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'nın ameliyatının iyi geçtiğini ve yeniden sahalara dönmesinin zaman alacağını söyledi. Yener İnce, "Bu tip bir kırık için süre vermek çok zor. Yapısı itibariyle zor bir kırık" dedi.

Yener İnce'den Emre Akbaba açıklaması!

İnce, Spor Toto Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın durumuyla ilgili GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Emre'nin sezonun ilk yarısında da 4,5 ay süren bir sakatlık yaşadığını hatırlatan İnce, "Yaşadığımız sakatlıktan sonra gayet güzel bir rehabilitasyonla, son derece iyi bir şekilde başlamıştık. Gayet de mutluyduk ama böyle bir ikinci şanssızlık yaşandı. Darbeye bağlı kaval kemiğinde bir kırık oluştu. Ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda dinleniyor. Gayet iyi durumda" diye konuştu.

"DÖNÜŞ İÇİN SÜRE VERMEK ÇOK ZOR"
Yener İnce, basında dönüş süresiyle ilgili bilgi kirliliği olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreci de atlatacağız. Bu tip bir kırık için süre vermek çok zor. Yapısı itibariyle zor bir kırık. Çok başarılı ve güzel bir ameliyat geçirdi. Şu ana kadar bütün tedavilerimiz yolunda gitti, bundan sonra da inşallah gidecek. Böyle bir kırığın önce kaynamasını beklememiz lazım. Sonrasında da rehabilitasyon ve oyuncunun performans vereceği çalışma yapmak gerekiyor. Zaman alacak bir süreç. Bu süreci kısaltmak için elimizden geleni yapacağız. Kırığın kaynaması ve Emre'nin yeniden aramıza dönmesi biraz zaman alacak. Aylarla ölçmek lazım."

"EMRE ÇOK İSTEKLİ"
Teknik direktör Fatih Terim'in Emre Akbaba'ya moral verdiğini anlatan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yerlerde 'Futbol hayatı bitti' veya 'İki yıl sürecek' gibi ifadeler duyuyorum. Bu kadar vahim durumda değiliz. 4-6 ay gibi sürede sahaya dönecek gibi bir iddiayı da dillendirmemek lazım çünkü öyle bir kırık değil. Mümkün olan en kısa sürede dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Hocamız da Emre'ye çok büyük moral verdi. Dünyada bu kırıkla en erken oynama süresi neyse o sürede Emre'yi hazırlayacağız. Kendisi de çok istekli ve kuvvetli, çok moralli. İlk andan itibaren her şeyiyle nasıl tekrar döneceğinin hesabını yapmaya başladı. Hep birlikte bu badireyi de atlatıp Emre'yi tekrar aramızda göreceğiz."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dikiş tutmaz artık.
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