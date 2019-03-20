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Yeni aldığı aracını test ediyordu! Kül oldu gitti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.03.2019 00:00 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi, yeni aldığı ikinci el otomobilin klimasının çalışıp çalışmadığını denerken çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yeni aldığı aracını test ediyordu! Kül oldu gitti!

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi kapalı semt pazarı alanında ismi öğrenilemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Diyarbakır'dan aldığı ikinci el otomobilin aksamlarını kontrol etmek istedi.

Klimasını çalıştırdığı otomobilin aniden alev alması üzerine kendisini dışarı atan otomobil sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler olay yerine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan olayı görerek semt pazarı alanına gelenler, yangını cep telefonlarıyla kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana araç yangını

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
expere götürdü ise tüm parayı exper ödesin. 300 500 lira para alıyorlar tutturduğuna. denetim hiç yok experleri. mahkemede bilir kişiyim exper dosyası dolu buralar.
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