MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yeni anne olan Özge Özder 'Sadakatsiz' setine döneceğini açıkladı

Yeni anne olan Özge Özder 'Sadakatsiz' setine döneceğini açıkladı

20.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan "Sadakatsiz" dizisinde Derya karakterini canlandıran, doğum yaptığı için setlerden uzak kalan Özge Özder, çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Yeni anne olan Özge Özder 'Sadakatsiz' setine döneceğini açıkladı

Setlere döneceğini açıklayan Özge Özder, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Beni merak etmişsiniz, çok haklısınız. Çünkü artık story atamıyorum. Anayım ben vaktim yok! Şaka bir yana gerçekten günler birbirine bağlanıyor. Her gün bir öncekinin aynısıymış gibi oluyor.

5fff3e5bc03c0d0e688be0b3 (1)

Hep aynı şeyleri yapıyor gibi oluyor ama aslında her gün birbirinden daha güzel. Story atmak biraz lüks kaldı. Evdeyiz, Luniş çok iyi. Her şey çok yolunda. Ben artık sete başlıyorum. Aylar sonra ilk defa saçımı boyatacağım. Bu hafta itibarıyla çalışmaya başlıyorum. Sormuşsunuz, diyet yapmıyorum. Yine sormuşsunuz, hiçbir şey uygulamıyorum.
5fec68e07af5071e3494696b

Lohusalıkta öyle şeyler yapmıyoruz biliyorsunuz. Yüzüme de herhangi bir uygulama yaptırmıyorum. Korse kullanmaya hayır, henüz başlamadım. Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz. Kime benziyor?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
Masumlar Apartmanı'ndan bomba fragmanMasumlar Apartmanı'ndan bomba fragman
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Özge Özder
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Diğer Haberler

Savaşçı neden başlamıyor? FOX TV’den şoke eden hata

FOX TV’den şoke eden hata

Olay yaratan Çıplak dizisi geri dönüyor

Olay yaratan dizi geri dönüyor

Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Siz hiç kendinizin cehennemi oldunuz mu?'

Masumlar Apartmanı'ndan bomba fragman

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar, ‘büyük aşkı’yla paylaştı

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar, ‘büyük aşkı’yla paylaştı

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Yasak Elma’den bomba gibi spoiler! 'Biz bile şok olduk'

Bomba gibi spoiler! 'Biz bile şok olduk'

Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Kadir Ayliz ile evlenmekten vaz mı geçiyor?

İşte Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm fragmanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.