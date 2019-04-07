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Yeni aşk dizisi Leke'nin çekimleri başladı! Leke dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

Kanal D’nin Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yeni dizisi "Leke" çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke'nin oyuncu kadrosu ve konusu da belli oldu.

Yeni aşk dizisi Leke'nin çekimleri başladı! Leke dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D'nin önümüzdeki haftalarda ekrana süreceği yeni aşk dizisi Leke'nin detayları belli oldu. Çekimleri devam eden dizide başrolleri Burak Sevinç ve Melis Sezen paylaşıyor.

LEKE GENEL KONUSU NEDİR?
İki kırık kalp, iki yaralı ruh! Gurur mu galip gelecek aşk mı? Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan dizi; yetiştirme yurdunda büyümüş hukuk öğrencisi Yasemin (Melis Sezen) ve iş hayatında başarılı olan ancak özel hayatında kadınlara mesafeli ve güvensiz olan Cem'in (Burak Sevinç) saf ve temiz aşklarını konu alıyor. Aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışan, hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan Yasemin karakterine dizide güzel oyuncu Melis Sezen hayat veriyor. Geçmişte ailesinin parçalanmasına tanık olan, atlatamadığı bu travma nedeniyle kadınlarla arasında mesafe olan Cem'i ise başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor. Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

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Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı "Leke" dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Başrollerini Burak Sevinç ve Melis Sezen'in paylaştığı yapımda ayrıca Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç, Nurinisa Yıldırım, Ferdi Sancar, Tuğçe Açıkgöz, Lale Başar, Selahattin Paşalı, Kerim Tuna Kaba, Yağmur Özbasmacı, Ziya Çiçek, Serap Öner, Aslı Turanlı, Mert Asutay, Mehmet Avcı ve Ali Savaşçı rol alıyor.


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