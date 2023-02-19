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Yeni Aşk-ı Memnu Bihter'de Adnan Bey kim oldu, hangi oyuncu canlandıracak? Bihter film kadrosu netleşiyor!

19.02.2023 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinin hikayesi bu kez de beyazperdeye taşınıyor. Dönem projesi olarak izleyici ile buluşacak olan Bihter filmi Netflix'te yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu iyice şekillenmeye başladı. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Adnan Ziyagil karakterini kim oynayacak merak konusuydu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme oldu. Peki Bihter filminde Adnan Bey kim oldu, hangi oyuncu canlandıracak? İşte ayrıntılar..

Yeni Aşk-ı Memnu Bihter'de Adnan Bey kim oldu, hangi oyuncu canlandıracak? Bihter film kadrosu netleşiyor!

Aşk-ı Memnu film oluyor. Bihter ismiyle beyaz perdeye aktarılacak olan filmin başrolünde Bihter karakterini canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah bulunuyor. Kullanıcılar filmde Adnan Bey'i kimin canlandıracağını merak ediyor. Merakla beklenen filme dair yeni bir gelişme yaşandı ve Adnan Bey belli oldu. Peki yeni Aşk-ı Memnu, Bihter filminde Adnan Bey kim oldu, hangi oyuncu canlandıracak? İşte merak edilenler...

BİHTER FİLMİNDE ADNAN BEY KİM OLDU?

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş kendi web sitesinde Bihter filmine dair bir haber yayınladı. Ünlü gazeteci haberinde, Adnan Ziyagil karaterini canlandıracak oyuncunun belli olduğunu yazdı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni Adnan Bey, Leyla ile Mecnun, Fi ve son olarak Sıcak Kafa dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Osman Sonant oldu. Osman Sonant Aşk-ı Memnu'da Selçuk Yöntem'in canlandırdığı Adnan Ziyagil karakterine hayat verecek.
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BİHTER FİLMİ OYUNCU KADROSU BELLİ OLUYOR

Tüm dünyayı etkileyen Yeni Aşk-ı Memnu Bihter filminin hikayesi Merve Göntem tarafından yazıldı. Martta sete çıkması planlanan film, Netflix’te yayınlanacak. Filmin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

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Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Boran Kuzum ise Behlül rolünde olacak. Yeni uyarlamada Firdevs Yöreoğlu'nu da 'Camdaki Kız' dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

Sırasıyla önce Itır Esen'in sonra Hazal Kaya'nın hayat verdiği Nihal karakterini bu kez genç oyuncu Helin Kandemir hayat verecek. Matmazel karakterine, yeni uyarlamada Ebru Özkan'ın hayat vereceği iddia edilirken, Peyker rolünü ize Nezaket Erden canlandıracak.
Son olarak Beşir rolünde de Lorin Merhart kamera karşısına geçecek.

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