Yeni Aşk-ı Memnu'dan ilk kare geldi! Farah Zeynep Abdullah Bihter'i paylaştı

Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Aşk-ı Memnu'nun hikayesi film oluyor. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan filmin çekimleri başladı.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah (Bihter) ve Boran Kuzum'un (Behlül) paylaştığı, kadrosunda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker), Mert İnce (Bülent), Mertcan Tekin (Nihat) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimlerin yer aldığı film için heyecanlı bekleyiş başladı.

1900'lü yıllarda geçecek Bihter filminin senaryosunu Mervem Göntem'in kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay oturuyor. Filmde Bihter rolüne hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah'dan ilk kare geldi.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



