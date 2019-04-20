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Yeni askerlik sistemi şeması! 2019 tek tip askerlik modeliyle alakalı son gelişmeler

kutay.kaya kutay.kaya
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.04.2019 08:12 | Son Güncelleme

Yeni askerlik sistemine ilişkin fikirler gündemdeki yerini koruyor. Sisteme dair yasalaşan ya da kesin bir durum söz konusu olmadığından; gözler hükümete çevrildi. Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun taslağının hazırlandığına dair haberlerin artmasıyla beraber, yeni sistemle askerlik yapacakların kafası karıştı. Peki yeni askerlik sisteminin kapsamı nedir? Yeni askerlik sisteminden kimler yararlanacak? Askerlik sistemi ne zaman uygulamaya girecek? İşte yeni askerlik sisteminin detayları…

Yeni askerlik sistemi şeması! 2019 tek tip askerlik modeliyle alakalı son gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında TSK bünyesinde silah altına alınacak askerleri ilgilendiren, tek tip askerlik sisteminin detayları ve uygulama tarihi kesinleşmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın; yeni askerlik sistemine dair kamuoyunu aydınlatmak adına açıklamalarda bulundu. Kalın yeni askerlik sistemi kanun taslağıyla alakalı; “yeni askerlik sistemi kanun taslağı Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlandı ve bu taslak TBMM’ye iletilecek. Orada çalışmalar tamamlandıktan sonra kanun haline getirilecek” diye konuştu.

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YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TBMM’in tek tip askerlik sistemine ilişkin yasa tasarısını öncelikli gündem maddesi olarak ele alması öngörülüyor. Aynı zamanda yeni askerlik sisteminin en kısa süre içerisinde yasalaştırılarak, yürürlüğe konulması bekleniyor. Yürürlük tarihi tam olarak belli olmayan yeni askerlik sistemi tasarısı hakkında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın; ”AK Parti gurubu üzerinden meclise sevk edilen yasa tasarısı, komisyonlarda çalışıldıktan sonra kanun haline gelecek. Yasayla ilgili hazırlıklar, ana çerçeveyi alacak şekilde hazırlamış durumda” ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik sisteminin, 16 Nisan mesaisiyle birlikte meclise gelmesi bekleniyor. Nisan’da TBMM’ye gelmesi beklenen yeni sistemin Mayıs’ta yürürlüğe girme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN KAPSAMI NEDİR?

Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı sorusuna Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarla cevap verdi. TSK’nın ihtiyacı temel alınarak oluşturulan sistem hakkında Akar; “Modern, öngörülebilir, TSK’nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya gelen bir proje hazırladık. Üzerinde çalıştığımız modern verileri kullandığımız bir sistemi kapsıyor” dedi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemle ilgili şu detayları verdi;

“Her sene yaklaşık 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Sistemde bu gençlere karşı bir yükümlü kaynağımız var. Askere gideceklerin dağılımı şöyle olacak. Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, eğitimlerine değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Dört: Yedek subaylık Beş: Dövizli askerlik Bu anlatılan beş parça sürekli olacak.”

YENİ SİSTEMDE TEMEL EĞİTİM 1 AY OLACAK

Yeni askerlik sisteminde belirlenen ilkeler ve kurallarda düzenlemelerin devam ettiğini söyleyen Akar; ”Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik eğitimi alacak. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen bu kişiler arasından kura çekilecek” dedi.

6 AY SONUNDA İSTEYENLERE SÖZLEŞME YAPILACAK MI?

Belirlenen erbaş ve erler, bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay.

Bu 6 ay bittikten sonra erlere ‘kalmak ister misiniz?’ diye sorulacak. Askere hem 1 ayda hem de 5 aylık süreçte askerlere harçlık verilecek. 6 ay bittikten sonra istekli olmaları halinde belirli yeteneklere sahip olanlarla 6 aylık sözleşme yapılacak.

SUBAY OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Bu sistemde esnek bir model uygulamaya çalıştıklarını belirten Akar; “Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının kurumsal web sitesindeki ilgili sayfada yayımlanan duyuruda yeni askerlik sitemi şeması şu şekilde verildi:

yeniaskerliksistemi


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Anahtar Kelimeler:
yeni askerlik sistemi 2019 tek tip askerlik

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