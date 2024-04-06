Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. Yasemin Allen son olarak eski FBI ajanı sevgilisi ile gündemdeydi.

Yasemin Allen şimdi de sosyal medyadaki son gönderisi ile dikkat çekti. Yasemin Allen bacağındaki jilet yarası ve morlukları gösterdi.

Kendisine 'Sakar kız Candy' diyen ünlü oyuncu paylaşımına 'Biri jilet, diğeri de masa kenarı. Sürekli bir yerlere çarpıyorum' notunu düştü.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Morluklar neden?', 'Sana ne oldu?', 'Bol bol nazar boncuğu o zaman' gibi yorumlar yapıldı.