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Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 07:52
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Son olarak Dokuz Oğuz dizisinde hayat verdiği 'Albay Tomris Toprak' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Yasemin Allen başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Eski FBI ajanı sevgilisi ile gündemde olan ünlü oyuncu son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti.

Yeni aşkıyla gündemdeydi! Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar dikkat çekti

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. Yasemin Allen son olarak eski FBI ajanı sevgilisi ile gündemdeydi.

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Yasemin Allen şimdi de sosyal medyadaki son gönderisi ile dikkat çekti. Yasemin Allen bacağındaki jilet yarası ve morlukları gösterdi.

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Kendisine 'Sakar kız Candy' diyen ünlü oyuncu paylaşımına 'Biri jilet, diğeri de masa kenarı. Sürekli bir yerlere çarpıyorum' notunu düştü.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Morluklar neden?', 'Sana ne oldu?', 'Bol bol nazar boncuğu o zaman' gibi yorumlar yapıldı.

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