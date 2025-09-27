Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yeni başladığı işte önemli hatayı fark etti, işine son verildi

ABD'de bulunan bir şirkete yeni başlayan çalışan, şirketle ilgili hayati bir hatayı fark etti. Yetkililere bildiren adamın işine son verildi.

Yeni başladığı işte önemli hatayı fark etti, işine son verildi

ABD'nin Teksas eyaletinde faaliyet gösteren bir yarı iletken firmasında "Tex" takma adıyla anılan bir çalışan, teslimat bölümünde bileşenleri kontrol etmekle görevliydi.

Yeni başladığı işte önemli hatayı fark etti, işine son verildi 1

Kendisine verilen anakartla ilgili bir hatayı kısa sürede tespit etti. Tex, anakartların incelenmesi için verilen kısa eğitim sırasında daha ilk dakikada iki kusurlu parçayı fark etti. Çiplerin anakarta yanlış yerleştirildiğini söyleyen çalışan, durumu daha detaylı anlattığında büyük bir hata ortaya çıktı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket için önemli bir durumu fark eden çalışan ise işten kovuldu. "Çipin ters olduğunu işaret ettiğim anda işime son verildi." dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzlercesi ölüp karaya vurdu! Nedeni bakın ne çıktıYüzlercesi ölüp karaya vurdu! Nedeni bakın ne çıktı
27 Eylül 2025: Gökyüzü bugün ne söylüyor? Burçlar ve sağlık üzerindeki etkileri27 Eylül 2025: Gökyüzü bugün ne söylüyor? Burçlar ve sağlık üzerindeki etkileri

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.