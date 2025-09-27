Yeni başladığı işte önemli hatayı fark etti, işine son verildi

ABD'nin Teksas eyaletinde faaliyet gösteren bir yarı iletken firmasında "Tex" takma adıyla anılan bir çalışan, teslimat bölümünde bileşenleri kontrol etmekle görevliydi.

Kendisine verilen anakartla ilgili bir hatayı kısa sürede tespit etti. Tex, anakartların incelenmesi için verilen kısa eğitim sırasında daha ilk dakikada iki kusurlu parçayı fark etti. Çiplerin anakarta yanlış yerleştirildiğini söyleyen çalışan, durumu daha detaylı anlattığında büyük bir hata ortaya çıktı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket için önemli bir durumu fark eden çalışan ise işten kovuldu. "Çipin ters olduğunu işaret ettiğim anda işime son verildi." dedi.