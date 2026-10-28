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Yeni beslenme piramidi açıklandı! Sofralardan uzak tutulması gereken gıdalar belli oldu

Sağlıklı beslenme konusunda farklı görüşler öne çıksa da uluslararası araştırmacılar, birçok ülkenin beslenme rehberinde ortak noktaların bulunduğunu ortaya koydu. Yeni hazırlanan uluslararası beslenme piramidi, sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillere ağırlık verilmesini önerirken kırmızı et, şekerli içecekler ve beyaz ekmeğin sınırlandırılmasına dikkat çekti.

Yeni beslenme piramidi açıklandı! Sofralardan uzak tutulması gereken gıdalar belli oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Brigham Young Üniversitesinden beslenme bilimci Karen Della Corte liderliğindeki ekip, Kanada, Almanya, Hollanda, Çin, Avustralya ve İskandinav ülkelerinin beslenme önerilerini inceledi. Çalışmada, sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri bir araya getirilerek 2 yaş ve üzerindeki kişiler için yeni bir beslenme piramidi hazırlandı.

Piramidin en geniş bölümünde sebze, meyve ve tam tahıllar yer alıyor. Fasulye, mercimek, kuruyemiş, tohumlar ve soya da önerilen besinler arasında bulunuyor. Uzmanlar, doymuş yağlar yerine zeytinyağı ve kanola yağı gibi doymamış yağların tercih edilmesini öneriyor.

Yeni beslenme piramidi açıklandı! Sofralardan uzak tutulması gereken gıdalar belli oldu 1

KIRMIZI ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Yeni beslenme piramidinde kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin sınırlandırılması gerektiği belirtiliyor. Araştırmacılar, kırmızı et tüketiminin artmasıyla tip 2 diyabet riskinin de yükselebileceğine dikkat çekiyor.

Piramitte kırmızı et için günlük yaklaşık 15 gramlık miktar esas alınıyor. Bu miktar, haftada yaklaşık bir porsiyona karşılık geliyor. Balık, tavuk ve yumurta da ölçülü tüketilmesi önerilen hayvansal besinler arasında yer alıyor.

MAKARNA VE PİRİNÇ DE SAĞLIKLI BESLENMEDE YER ALABİLİR

Araştırmacılara göre sağlıklı beslenmek için tüm karbonhidratları tamamen kesmek gerekmiyor. Makarna, basmati pirinci, bulgur ve pirinç eriştesi gibi bazı temel besinler, glisemik indeksleri ve hazırlanma biçimleri dikkate alınarak dengeli bir beslenme düzeninde yer alabiliyor.

Uzmanlar, tahıl tüketiminin en az yarısının tam tahıllardan karşılanmasını öneriyor. Beyaz ekmek ise şekerli yiyecekler ve cipslerle birlikte piramidin sınırlandırılması gereken bölümünde gösteriliyor.

Yeni beslenme piramidi açıklandı! Sofralardan uzak tutulması gereken gıdalar belli oldu 2

ŞEKERLİ İÇECEKLER RİSK OLUŞTURABİLİR

Beslenme piramidinde şekerli içecekler de sınırlanması gereken ürünler arasında bulunuyor. Araştırmacıların değerlendirdiği uzun süreli çalışmalarda, şekerli içecek tüketimindeki artışın tip 2 diyabet riskinin yükselmesiyle ilişkili olduğu belirtildi.

Bununla birlikte uzmanlar, bütün şeker kaynaklarının aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Meyve ve yoğurt gibi besinler lif, protein ve başka besin öğeleri sağlarken gazlı şekerli içecekler daha az besleyici değer sunabiliyor.

PROTEİN İÇİN BİTKİSEL KAYNAKLAR DA ÖNERİLİYOR

Araştırmacılar, protein ihtiyacının yalnızca et ve süt ürünlerinden karşılanması gerekmediğine dikkat çekiyor. Fasulye, mercimek, kuruyemiş ve soya gibi bitkisel kaynakların da beslenmede önemli bir yeri bulunuyor.

Çalışmada, yetişkinlerin çoğu için kilogram başına günlük 0,8 gram protein miktarının yeterli olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte yaşlılar ve kilo verirken kas kütlesini korumak isteyen kişiler için protein ihtiyacının farklılık gösterebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
beslenme Piramit
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