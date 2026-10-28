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Sony LYTIA 720 tanıtıldı: 50 MP çözünürlük ve 100 dB dinamik aralık

Sony, mobil cihazlar için geliştirdiği yeni görüntü sensörü LYTIA 720'yi duyurdu. Sensör, 50 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Sony LYTIA 720 tanıtıldı: 50 MP çözünürlük ve 100 dB dinamik aralık
Enes Çırtlık

Sony LYTIA 720, 1/1,56 inç boyutunda ve 1,0 mikrometre piksel boyutuna sahip yığınlı CMOS görüntü sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Sensörde kullanılan Sony'nin Ultra High Conversion Gain (UHCG) devre teknolojisi, şirketin açıklamasına göre LYTIA 700'e kıyasla rastgele görüntü gürültüsünü yüzde 50'ye kadar azaltarak düşük ışık performansını iyileştiriyor.

SONY LYTIA 720'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Yeni sensör, UHCG teknolojisini Hybrid Frame-HDR (HF-HDR) ile birleştirerek 100 dB dinamik aralık sunuyor. Ayrıca tek kare HDR teknolojisi sayesinde 4K çözünürlükte 60 FPS HDR video kaydını destekliyor.

Sony'ye göre bu teknolojiler, yüksek kontrastlı sahnelerde gölgeli alanlardaki ayrıntıların daha iyi korunmasını ve parlak bölgelerdeki detay kaybının azaltılmasını sağlıyor. Görüntülerin, insan gözünün gördüğüyle büyük ölçüde örtüştüğü de belirtiliyor.

Sony, LYTIA 720'nin seri üretim sevkiyatlarının duyuruyu izleyen ayın başlarında başlayacağını açıkladı.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Sony
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