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Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı! Sonrasında olanlar herkesi şoke etti

21.07.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Tiktok kullanıcısı, yaşadığı ilginç bir flört hikayesini anlattığı paylaşımıyla gündem oldu. Bir flört uygulamasında yeni bir adamla tanıştığında ilk bebeğine hamile olan Alyssa Jane isimli sosyal medya kullanıcısı, dördüncü buluşmalarında nasıl doğum yaptığını ve sonrasında yaşadıklarını anlattığı video ile viral oldu.

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı! Sonrasında olanlar herkesi şoke etti

Hikayesini TikTok hesabı @alyssa_jane01 aracılığıyla paylaşan Alyssa, bir flört uygulamasından biriyle yeni bir romantizm yaşamaya başladığında ilk bebeğini beklediğini açıkladı. Max isimli flörtüyle dördüncü randevusunda aniden doğum yapan genç kadın olanları anlattığı video ile büyük ilgi topladı.

6 AYLIK HAMİLEYDİ

date

6 aylık hamileyken bir uygulama aracılığıyla Max ile tanışan Alyssa, dördüncü randevusu için onu almaya giderken suyu gelince Max'i haberdar edip hastaneye doğru yola koyuldu. Olanlardan habersiz bir iş gezisinden dönüş yolunda olan Max, ise durumu memnuniyetle karşıladı ve bir taksiye binip Alyssa ile orada buluşmak için hastaneye doğru yola koyuldu.

AİLE OLDULAR

randevu

Sadece 8 haftadır tanışmalarına ve bu süreçte yalnızca 3 kez görüşmüş olmalarına rağmen Max, doğumda da Alyssa'nın yanında kaldı. Alyssa ''Anında bir aile olduk ve her şey yerli yerindeydi. O zamandan beri Ollie'yi birlikte büyütüyoruz.'' diye anlattı.

EVLENECEKLER

evlilik

Alyssa'nın tüm endişelerine rağmen, Max ona destek olmayı hiç bırakmadı. Bir yıldır sevgili olan ve şu an birlikte yaşayan ikili, yakın zamanda nişanlandı ve şimdi evlenmeye hazırlanıyor.

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tiktok
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