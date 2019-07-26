Yeni bir etkisi ortaya çıktı: 21 günde karaciğeri yeniliyor

Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezinden temin edilen hayvanlar üzerinde histoloji, cerrahi ve biyokimya gibi farklı bilim dallarındaki bilim insanlarıyla araştırma yapan Yılmaz, sıçanların yemine yüzde 5 ile 10 oranında gün kurusu katarak, değişimi inceledi.

Sıçanların karaciğerlerinin yüzde 70'inin kesilerek alındığı deneyde, yemleri yiyen hayvanların dokularının eski haline geldiği ortaya konuldu.Yılmaz, yaptığı açıklamada gün kurusu kayısının karaciğer üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisini deney hayvanları üzerinde incelediklerini belirtti.

Çalışmasının iki yıl sürdüğünü anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir şekilde karaciğeri hasar görmüş, karaciğerinin bir kısmı alınmak zorunda kalmış, yüzde 70'e kadar karaciğer rezeksiyonu (kara ciğerin bir kısmının alınması) yapılan deneklerde karaciğerin kendisini yenileme ve fonksiyonel hale gelmesi, hiç hasar görmemiş hale gelmesini sağlamada kayısının etkisi var mıdır? diye bir çalışma yaptık.

Bu çalışmanın sonucunda yüzde 5 oranında kayısılı yemin 21 günlük sürede karaciğerin yenilenmesinde pozitif etkisinin olduğunu gördük. Karaciğer rezeksiyonundan bir hafta önce kayısılı yeme başladığımız ve rezeksiyondan sonra yüzde 5'lik kayısılı yemle beslediğimiz sıçanlardaki rejenerasyonun (doku yenilemesi), kayısılı yem verilmeyen ile operasyondan sonra kayısılı yem verilen sıçanlara göre daha olumlu etkilediğini gözlemledik."