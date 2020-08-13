Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor

Eintracht Frankfurt U19 takımında çıktığı 39 maçta 20 gol atıp, 4 de asist yapan genç yetenek, performansıyla Alman basınında Hakan Çalhanoğlu'na benzetiliyor.

Öte yandan asıl mevkii sol kanat olan Abdulkerim Çakar, Bundesliga U19 ve U17 takımlarında kaydettiği gollerle, en skorer futbolcular listesinde yer aldı.

(DHA)