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Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor

ALMANYA HABERLERİ  | 13.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Bayburtlu genç futbolcu Abdulkerim Çakar, Almanya U19 Milli Takımı'nda attığı gollerle Bundesliga ekiplerinin gözdesi oldu. Hoffenheim II Kulübü, 19 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Milan'da forma giyen milli futbolcu Çalhanoğlu gibi Bayburtlu olan Abdulkerim Çakar, şimdiden geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor

Eintracht Frankfurt U19 takımında çıktığı 39 maçta 20 gol atıp, 4 de asist yapan genç yetenek, performansıyla Alman basınında Hakan Çalhanoğlu'na benzetiliyor.

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Öte yandan asıl mevkii sol kanat olan Abdulkerim Çakar, Bundesliga U19 ve U17 takımlarında kaydettiği gollerle, en skorer futbolcular listesinde yer aldı.

(DHA)


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