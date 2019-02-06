Yeni bir tür korku: Nomofobi nedir?

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, şarjınızın bittiğini görmek nefesinizi kesiyor, dışarı çıktığınızda hemen telefonunuzu şarj edecek bir yer arıyorsanız, telefonunuzu tamire vermek boş ve yalnız hissetmenize neden oluyorsa, şarj aletinizi birine ödünç vermek istemiyorsanız, telefonunuzu evde unuttuğunuz için dersi dinlemek zorunda kaldığınızda çok üzülüyorsanız dikkat. Cep telefonsuz kalma korkusu olarak açıklanan "Nomofobi" neredeyse her birimizin zaman zaman yaşadığı bir durum.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, cep telefonundan mahrum kalma korkusu olarak tanımlanan nomofobinin, modern çağın en yaygın sendromları arasındaki yerini aldığını vurgulayarak "Cep telefonu ile yapılan iletişimden kopmaktan aşırı korkma, cep telefonundaki sinyalin kapanma ihtimalinin bile şiddetli stres ataklarına yol açtığı nomofobi, çok daha ciddi sorunları berberinde getirebilir" uyarısında bulunuyor.

'ÇARESİZLİK HİSSİ YARATIR'

Daha çok ergenlik çağındaki çocuklarda ve gençlerde görülen nomofobinin, kişilerde eksiklik hissi yaratarak mutsuz ve huzursuz hissetmesine yol açtığına dikkat çeken Yavuz, nomofobinin, kişilerde kaybetme korkusu ve bağımlılık duygularını dürttüğüne dikkat çekiyor. "Teknolojinin getirdiği yalnızlık ve sanal ilişkiler, kişileri izole bir dünyaya hapsederken nomofobi, mahrum kalma hissini tetikler" diyen Yavuz, "Ayrıca beynin ödül-ceza sistemini bozarak deformasyona sebep olabilir. Kişi, bağımlılığına ulaşamadığında kendini çaresiz hisseder ve yoksunluk duyar. Bunun yanı sıra kişi diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bu durumdan kurtulmak için çabalayabilir ve bırakmak için çeşitli denemeler yapabilir" diyor.