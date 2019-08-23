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Yeni bir yapay zeka işlemcisi tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 23.08.2019 08:16 | Son Güncelleme

Kaliforniya’da kurulu işlemci üreticisi Cerebras Systems, yapay zeka işlemcisi olarak ürettiği The Wafer Scale Engine’ı tanıttı.

Yeni bir yapay zeka işlemcisi tanıtıldı

Dünyanın en büyük işlemcisi olan The Wafer Scale Engine, laptoplar veya masaüstü PC’ler gibi, “az yer kaplasın, hafif olsun” amacını taşıyan bilgisayarları hedeflemiyor. İşlemci, yapay zeka işlemleri yapacak endüstriyel bilgisayarlara hayat vereceği için, boyutunun büyüklüğü dezavantaj değil, avantaj konumunda.

Firmaya göre bu dev işlemci tek başına bir otonom aracı kontrol edebilecek çok gelişmiş bir yapay zeka işlem gücüne sahip.Klasik bir CPU’da en fazla 30 çekirdek bulunurken, yapay zeka işlemleri yapması için geliştirilen özel GPU’larda bu sayı 5000’e kadar çıkabiliyor.

The Wafer Scale Engine’da 400 bin çekirdek bulunuyor. Tüm çekirdekler de yüksek bant genişliği ile birbirine bağlanıyor.Dolayısıyla 400 bin çekirdiğin ürettiği veri bant üzerinde birikmeden eş zamanlı olarak işlenebiliyor.

Şirket işlemciyi şimdilik prototip olarak tanıttı. Ancak işbirliği yapmak isteyecek üreticilerle, farklı yapay zeka projeleri için işlemciyi üretmeye hazır olduklarının altını çiziyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka işlemci the wafer scale engine

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