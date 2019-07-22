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Yeni Blade'imiz Mahershala Ali oldu!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bir döneme damgasını vuran "Blade", yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. Başrolde ise sürpriz bir isim var.

Yeni Blade'imiz Mahershala Ali oldu!

Marvel, San Diego Comic-Con’daki panelinde büyük bir sürpriz yaptı ve Vampir avcısı Blade'in yeniden beyaz perdeye uyarlanacağını açıkladı. Marvel'ın 4. aşama filmlerinden olan "Blade"in yeniden uyarlamasının başrolünde ise Moonlight ve Green Book filmlerindeki performansıyla 2 kere Oscar ödülünü kucaklayan Mahershala Ali var.

Daha önce Wesley Snipes tarafından canlandırılan karakter hakkında konuşan Marvel patronu Kevin Feige, Ali'nin Yeşil Rehber filmindeki rolüyle Oscar'ı kazanmasının ardından Marvel ile iletişime geçtiğini söyledi. Ali'nin Blade karakterini canlandırmak konusunda istekli olduğunu söyleyen Feige, çalışmaların hemen başladığını dile getirdi.

45 yaşındaki aktörün yolu ilk kez Marvel’le kesişmiyor. Mahershala Ali, Netflix'te yayınlanan Luke Cage serisinin kötü adamlarından biri olan Cornell “Cottonmouth” Stokes rolünü üstlenmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Blade Mahershala Ali Wesley Snipes

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