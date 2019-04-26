Son James Bond filminden sonra kulislerde sürekli yeni Bond'un kim olacağı, filmi kimin yöneteceği, çekimlerin ne zaman başlayacağı konuşuluyordu.

İngiliz oyuncu Daniel Craig uzun zamandır James Bond karakterine hayat veriyordu. ancak son filmden sonra seriden ayrılacağını açıklamış ve kafaları karıştırmıştı. Ancak Craig yapımcılar tarafından ikna edilerek rolüne geri döndü.

Serinin yazarı Ian Fleming'in Jamaika'daki muhteşem evinde düzenlenen bir basın toplantısında 25. Bond filminin kadrosu açıklandı.

Fotoğrafta adeta bir gelenek haline gelmiş, James Bond'un her daim etrafında olan güzel kadınları canlandıran oyuncular var...

Bu güzel kadınlar sinema tarihinde "Bond Kızı" ünvanına sahipler. Yıllardır hem çok güzel hem de yetenekli sayısız Hollywood starı beyaz perdede Bond Kızı oldu.

ANA DE ARMAS KİMDİR?

Bu yıl çekilecek yeni Bond filminin yeni Bond Kızı ise Ana De Armas oldu. 30 yaşındaki Ana De Armas Kübalı bir oyuncu. Ana, tam bir Latin güzeli.

Bugüne kadar büyüklü küçüklü birçok projede yer alan Ana De Armes en son Blade Runner 2049 filminde karşımıza çıkmıştı.