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Yeni "Bond Kızı" Ana De Armas seçildi! Bu sahneleriyle konuşuluyor

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 26.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Yeni "Bond Kızı" Ana De Armas gündeme bomba gibi düştü. Kübalı güzel oyuncu Ana De Armas çekimlerine yeni başlanan 25. Bond filminin kadrosuna katıldı. Armas adı henüz belli olmayan filmde Bond Kızı olacak...

Yeni "Bond Kızı" Ana De Armas seçildi! Bu sahneleriyle konuşuluyor

Son James Bond filminden sonra kulislerde sürekli yeni Bond'un kim olacağı, filmi kimin yöneteceği, çekimlerin ne zaman başlayacağı konuşuluyordu.

İngiliz oyuncu Daniel Craig uzun zamandır James Bond karakterine hayat veriyordu. ancak son filmden sonra seriden ayrılacağını açıklamış ve kafaları karıştırmıştı. Ancak Craig yapımcılar tarafından ikna edilerek rolüne geri döndü.

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Serinin yazarı Ian Fleming'in Jamaika'daki muhteşem evinde düzenlenen bir basın toplantısında 25. Bond filminin kadrosu açıklandı.

Fotoğrafta adeta bir gelenek haline gelmiş, James Bond'un her daim etrafında olan güzel kadınları canlandıran oyuncular var...

Bu güzel kadınlar sinema tarihinde "Bond Kızı" ünvanına sahipler. Yıllardır hem çok güzel hem de yetenekli sayısız Hollywood starı beyaz perdede Bond Kızı oldu.

ANA DE ARMAS KİMDİR?

Bu yıl çekilecek yeni Bond filminin yeni Bond Kızı ise Ana De Armas oldu. 30 yaşındaki Ana De Armas Kübalı bir oyuncu. Ana, tam bir Latin güzeli.

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Bugüne kadar büyüklü küçüklü birçok projede yer alan Ana De Armes en son Blade Runner 2049 filminde karşımıza çıkmıştı.

Hem çok güzel hem de çok sıcakkanlı ve sempatik olan Ana De Armes'in şimdiden 1 milyondan fazla Instagram takipçisi var.

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Ana De Armas daha önce yer aldığı filmlerdeki cesur sahneleriyle de tanınıyor. Armas boks tarihinin efsanelerinden Roberto Durán'ın hayat hikâyesinin anlatıldığı Hands of Stone filmindeki seks sahneleriyle yeniden gündemde.

Hands of Stone filmindeki cesur sahneleriyle yeniden gündeme gelen Armas ilk kez Knock Knock filminde yer almıştı.


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Ana De Armas Bond Kızı
 

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