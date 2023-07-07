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Yeni boşanmıştı! Arzum Onan oğlu ve oğlunun sevgilisiyle tatilde

07.07.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan Mehmet Aslantuğ’la 27 yıllık evliliğini bitirmişti. İddialara göre boşanmayı güzel oyuncu istemişti. Evliliği son bulan Arzum Onan oğlu Can ve Can'ın sevgilisi Lal ile tatile çıktı. Güzel isimden makyajsız tatil pozları geldi.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede sona ermişti. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un aralarında ihanet ve psikolojik şiddet yaşandığı iddia edilse de çift, bu iddiaları yalanlamış duruşmaya da el ele gelmişti.

27 yıllık ilişkisini tek celsede bitiren Arzum Onan hayatına devam etmek için ailesi ve arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiriyor.

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Arkadaşlarıyla tatile çıkan Onan, makyajsız halini kendi hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hallerine beğeni ve yorum yağdı.

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Güzel oyuncuya tatilde oğlu Can ve Can'ın annesine çok benzetilen sevgilisi Lal eşlik etti.

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ sevgilisi

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