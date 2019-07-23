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Yeni çılgınlık olabilir! Fotoğraflarınızı tabloya çeviren uygulama

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yeni popüler olan bir uygulamayla insanlar, çektikleri fotoğrafları Rönesans Dönemi’nden kalma tablolara çeviriyor. Uygulamadaki yapay zeka, 45 bin klasik çalışma ile şekillendirildi.

Geçtiğimiz hafta bir sabah uyandığımızda sosyal medyada herkesi yaşlanmış bulduk. Tanıdığımız herkes bir anda 90 yaşında görünmeye başlamıştı. Yeni bir uygulamayla birlikte insanlar kendilerini daha da eski dönemlerden kalma hale getiriyor. Çok, çok daha eski dönemden kalma.
45 bin klasik portre çalışması ile eğitilen bir algoritma kullanılan yeni uygulama, çekilen fotoğrafları yağlı boya, sulu boya veya mürekkerp ile yapılmış tablolara çeviriyor. Beğendiğiniz o selfieyi Rembrandt çizse nasıl olurdu merak ediyor musunuz? Bu uygulama size göre.

TAMAMEN YENİ BİR PORTRE OLUŞTURUYOR

Uygulama, yalnızca yüzünüzün çizgilerini tanıyıp üzerinden geçmekle kalmıyor. Bu hatları bir temel olarak kullanarak tamamen yeni bir portre oluşturuyor. Yapay zeka, iki farklı sistemden oluşuyor. Bunlardan birisi portreleri tanıyan nöral ağ, diğeri de portreleri oluşturmayı öğrenen nöral ağ olarak belirtiliyor.

GOOGLE'DA BENZERİ VARDI

Araştırmacılara göre yapay zeka, burnunuza ve alın yapınıza bakarak uygun bir Rönesans tarzı buluyor ve ona göre yeni bir görüntü oluşturuyor. Google’ın benzer bir uygulaması vardı ancak o uygulama, yeni portre oluşturmak yerine dünya çapındaki müzelerdeki resimlerde ikizinizi bulmaya yarıyordu.

FOTOĞRAFLAR BAŞKA AMAÇLA KULLANILMAYACAK

Tabii ki bu uygulama hakkında da akla gelen ilk çekincelerden biri, özellikle FaceApp üzerinde dönen tartışmalardan sonra gizlilik oluyor. Araştırmanın arkasındaki kişiler, fotoğraflarınızın başka bir amaçla kullanılmayacağını ve gönderdiğiniz fotoğrafların anında uygulamadan kaldırılacağını belirtiyor. Güvenip güvenmemek ise tamamen size kalmış durumda. Bu uygulama, bir akıllı telefon uygulaması değil. Onun yerine aiportraits.com üzerinden kullanılabiliyor.

Yeni akım bu mu?

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