Yeni çılgınlık olabilir! Fotoğraflarınızı tabloya çeviren uygulama

Geçtiğimiz hafta bir sabah uyandığımızda sosyal medyada herkesi yaşlanmış bulduk. Tanıdığımız herkes bir anda 90 yaşında görünmeye başlamıştı. Yeni bir uygulamayla birlikte insanlar kendilerini daha da eski dönemlerden kalma hale getiriyor. Çok, çok daha eski dönemden kalma.

45 bin klasik portre çalışması ile eğitilen bir algoritma kullanılan yeni uygulama, çekilen fotoğrafları yağlı boya, sulu boya veya mürekkerp ile yapılmış tablolara çeviriyor. Beğendiğiniz o selfieyi Rembrandt çizse nasıl olurdu merak ediyor musunuz? Bu uygulama size göre.

TAMAMEN YENİ BİR PORTRE OLUŞTURUYOR

Uygulama, yalnızca yüzünüzün çizgilerini tanıyıp üzerinden geçmekle kalmıyor. Bu hatları bir temel olarak kullanarak tamamen yeni bir portre oluşturuyor. Yapay zeka, iki farklı sistemden oluşuyor. Bunlardan birisi portreleri tanıyan nöral ağ, diğeri de portreleri oluşturmayı öğrenen nöral ağ olarak belirtiliyor.

GOOGLE'DA BENZERİ VARDI

Araştırmacılara göre yapay zeka, burnunuza ve alın yapınıza bakarak uygun bir Rönesans tarzı buluyor ve ona göre yeni bir görüntü oluşturuyor. Google’ın benzer bir uygulaması vardı ancak o uygulama, yeni portre oluşturmak yerine dünya çapındaki müzelerdeki resimlerde ikizinizi bulmaya yarıyordu.