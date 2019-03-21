Yeni damla çentikli akıllı telefon Honor 8A Türkiye’de!

6.09 inç FullView ekranı bulunan Honor 8A, damla çentiği, arka yüzde bulunan parmak izi okuyucusu, 13 MP ana, 8 MP ön kamerası, 3 GB RAM ve 32 GB depolama, 3000 mAH pil ve 90 db gibi muhteşem bir ses seviyesine sahip dahili hoparlörleriyle uygun fiyatlı bir cep telefonu. Donanım gücünü 8 çekirdekli MT6765 işlemciden alan telefon zorlu işlerin altından rahatlıkla kalkabiliyor.
A101 mağazalarında 1.299 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan Honor 8A, 6.09 inçlik damla çentikli FullView ekrana sahip. Kendi kategorisinde damla çentikli ilk cep telefonu olan Honor 8A, 5.5 inçlik bir gövdeye 6.09 inçlik bir ekranı sığdırıyor. 19:5 oranına sahip olan bu ekran 1560 x 720 piksel çözünürlük ile her türlü beklentiyi karşılıyor.
Honor 8A’da standart olarak bulunan ve bu kategoride pek görülmeyen hızlı yüz tanıma özelliği ek güvenlik sunuluyor. 1024 ayırt edici yüz özelliğini tanıyabilen telefon sadece 0.3 saniyede yüz kilidi ile açılabiliyor. Parmak izi özelliğine ek olarak kullanılabilen bu özellik telefonu daha da güvenli hale getiriyor.
Telefonun ana kamerası ise 13 MP çözünürlük sunuyor. Her türlü ortamda net, keskin ve güzel fotoğraflar çekilmesini sağlayan bu kamera f/1.8 gibi yüksek bir diyafram açıklığına sahip. Bu sayede en az ışıklı ortamlarda bile iyi fotoğraflar çekilebiliyor. Honor 8A’nın ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor ve en zor şartlar altında bile iyi özçekim fotoğraflar çekilebilmesine imkan tanıyor.
Telefonun bir diğer özelliği ise 90 db gibi muhteşem bir ses seviyesine sahip dahili hoparlörünün bulunması. Bu hoparlör sayesinde müzik ya da film deneyimi de üst düzeye taşınıyor. Neredeyse harici bir Bluetooth hoparlörün ses gücünü sağlayan bu güçlü ses, her türlü sesin en ince detaya kadar hissedilmesini sağlıyor.
8A bütünleşik olarak sunduğu 3000 mAh gücündeki pili ile uzun saatler kullanım imkanı sunuyor. Bu sayede telefonla bir günü rahatlıkla geçirebildiğiniz gibi en zorlu durumlarda bile sizi yarı yolda bırakmayan bir yol arkadaşınız oluyor.
Çift SIM kartı ve microSD bellek kartı yuvası
Honor 8A günümüz telefonlardan farklı olarak çift SIM kart yuvasına ek olarak üçüncü bir yuva ile microSD bellek kartı desteği sunuyor. Bu da telefonun iki hatla bile kullanırken aynı anda microSD bellek kartı ile depolama kapasitesinin artırılabileceği anlamına geliyor.
Honor 8A şu an kullanımda olan en yeni işletim sistemi olan Android 9.0 Pie ile geliyor. Ayrıca bu işletim sistemini daha verimli kullanmayı sağlayan EMUI 9.0 da yine telefonun arayüzünü daha etkili ve verimli kullanmak için telefonla birlikte sunuluyor.
Honor’ın son dönemde ürettiği modellerinde bulunan Göz Rahatlığı Modu, Honor 8A’da da standart olarak yer alıyor. TüV Rheinland tarafından onaylanan ve ekran tarafından yayılan mavi ışık ışınımını azaltan ve göz yorgunluğunu önleyebilen yeni nesil Göz Rahatlığı Modu da kullanıcılara rahat bir kullanım vaat ediyor.
Honor, satış sonrası hizmet de sunuyor. Türkiye’de satılan Honor marka telefonlar için 444 9688 no'lu servis hattı üzerinden açtırılacak kayıt sonrasında telefonunu kendisi getirenlere 1 saat, kargo ile ulaştıranlara ise, kargo süresi hariç 24 saat içinde tamir hizmeti veriliyor.
6,09 inç FullView 1560×720 piksel
19.5 : 9ekran oranı
3 GB RAM
32 GB depolama
microSD bellek kartı yuvası
8 çekirdekli MTK MT6765 işlemci
13 MP f/1,8 ana kamera
8 MP ön kamera
Android 9.0 işletim sistemi
EMUI 9.0 arayüz
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