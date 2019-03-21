Yeni damla çentikli akıllı telefon Honor 8A Türkiye’de!

6.09 inç FullView ekranı bulunan Honor 8A, damla çentiği, arka yüzde bulunan parmak izi okuyucusu, 13 MP ana, 8 MP ön kamerası, 3 GB RAM ve 32 GB depolama, 3000 mAH pil ve 90 db gibi muhteşem bir ses seviyesine sahip dahili hoparlörleriyle uygun fiyatlı bir cep telefonu. Donanım gücünü 8 çekirdekli MT6765 işlemciden alan telefon zorlu işlerin altından rahatlıkla kalkabiliyor. 6.09 inçlik damla çentikli FullView ekran A101 mağazalarında 1.299 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan Honor 8A, 6.09 inçlik damla çentikli FullView ekrana sahip. Kendi kategorisinde damla çentikli ilk cep telefonu olan Honor 8A, 5.5 inçlik bir gövdeye 6.09 inçlik bir ekranı sığdırıyor. 19:5 oranına sahip olan bu ekran 1560 x 720 piksel çözünürlük ile her türlü beklentiyi karşılıyor. Hızlı yüz tanıma özelliği Honor 8A’da standart olarak bulunan ve bu kategoride pek görülmeyen hızlı yüz tanıma özelliği ek güvenlik sunuluyor. 1024 ayırt edici yüz özelliğini tanıyabilen telefon sadece 0.3 saniyede yüz kilidi ile açılabiliyor. Parmak izi özelliğine ek olarak kullanılabilen bu özellik telefonu daha da güvenli hale getiriyor.

13 MP ana kamera Telefonun ana kamerası ise 13 MP çözünürlük sunuyor. Her türlü ortamda net, keskin ve güzel fotoğraflar çekilmesini sağlayan bu kamera f/1.8 gibi yüksek bir diyafram açıklığına sahip. Bu sayede en az ışıklı ortamlarda bile iyi fotoğraflar çekilebiliyor. Honor 8A’nın ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor ve en zor şartlar altında bile iyi özçekim fotoğraflar çekilebilmesine imkan tanıyor. Yüksek güçlü hoparlör Telefonun bir diğer özelliği ise 90 db gibi muhteşem bir ses seviyesine sahip dahili hoparlörünün bulunması. Bu hoparlör sayesinde müzik ya da film deneyimi de üst düzeye taşınıyor. Neredeyse harici bir Bluetooth hoparlörün ses gücünü sağlayan bu güçlü ses, her türlü sesin en ince detaya kadar hissedilmesini sağlıyor. 3000 mAh gücünde pil 8A bütünleşik olarak sunduğu 3000 mAh gücündeki pili ile uzun saatler kullanım imkanı sunuyor. Bu sayede telefonla bir günü rahatlıkla geçirebildiğiniz gibi en zorlu durumlarda bile sizi yarı yolda bırakmayan bir yol arkadaşınız oluyor.

Çift SIM kartı ve microSD bellek kartı yuvası Honor 8A günümüz telefonlardan farklı olarak çift SIM kart yuvasına ek olarak üçüncü bir yuva ile microSD bellek kartı desteği sunuyor. Bu da telefonun iki hatla bile kullanırken aynı anda microSD bellek kartı ile depolama kapasitesinin artırılabileceği anlamına geliyor.