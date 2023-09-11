YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Yeni eğitim ve öğretim yılını minikler böyle karşıladı

Yeni eğitim ve öğretim yılını minikler böyle karşıladı

11.09.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da 793 okulda 227 bin 692 öğrenci ders başı yaptı. Yeni yılın ilk gününde minik öğrenciler, eğitim ve öğretimi çeşitli etkinlikler yaparak karşıladı.

3 aylık yaz arası sonrasında yeni dönemin ilk zili çaldı, öğrenciler okul sıralarına geri döndü. Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9’uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftası da bu çerçevede geride kaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmasıyla Sakarya’da 793 okulda 227 bin 692 öğrenci ders başı yaptı. Bu çerçevede, Serdivan ilçesinde bulunan Mehmet Demir İlkokulu’nda minik öğrenciler eğitim ve öğretimi çeşitli etkinlikler yaparak karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde öğrenciler yeni eğitim yılının başlamasına ilişkin konuşma ve şiir okumaları gerçekleştirdi. Gösteriler ve mini konserin ardından çalan zil ile öğrenciler sınıflara akın etti.

“ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK HEYECANLIYIZ”

Mehmet Demir İlkokul Müdürü Süfyan Bilgiç, “2023-2024 eğitim öğretim yılımıza İlköğretim haftamızın ilk gününe kutlama programıyla başladık. Bunun için okulumuzu hazırladık ve okulumuzda 21 öğretmenimiz, 6 okul öncesi öğretmenimiz, idarecilerimiz, branş öğretmenlerimiz ve yardımcı personellerimizle okulumuzun her anlamda öğrencilerimizle ders başı yapmaya hazır hale getirdik. Onlara sürpriz olsun diye ilköğretim haftası kutlama programımızı dördüncü sınıf öğretmen ve öğrencilerimiz yaz tatilinde buna hazırlık yaptı öğrencilerimiz de tatlı bir başlangıç olsun diye çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Her yıl aynı heyecanı tekrar yaşıyoruz. Öğrencilerimiz çok heyecanlılar, velilerimiz çok heyecanlılar okulumuzu, öğretmenlerimizi her anlamda öğrencilerimizin eğitim hayatına hazırlamadaki özverili ve heyecanlı yaklaşımlarını gören velilerimiz güven duygusu içerisinde, rahat ve huzurla bizlere çocuklarını teslim edebiliyorlar. Biz de bunlardan dolayı çok mutluyuz. Hepimiz için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başarılı, huzurlu, sağlıklı bir yıl olması temennilerimizle bu yıl hep birlikte ders başı yaptık çok şükür” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da bir haftada 162 ruhsatsız silah ele geçirildiAdana’da bir haftada 162 ruhsatsız silah ele geçirildi
13 günlükken sol bacağı kesilen Özge, protez bacağıyla okula gelip ders başı yaptı13 günlükken sol bacağı kesilen Özge, protez bacağıyla okula gelip ders başı yaptı
Yüzerek İstanköy’e geçmeye çalıştılarYüzerek İstanköy’e geçmeye çalıştılar
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Tutkun eczanesi
Geyve
Marmara eczanesi
Hendek
Şengül eczanesi
Kaynarca
Sevgi eczanesi
Pamukova
Pelin eczanesi
Adapazari
Huzur eczanesi
Adapazari
Yenikent eczanesi
Adapazari
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.