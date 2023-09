Yeni eğitim ve öğretim yılını minikler böyle karşıladı

3 aylık yaz arası sonrasında yeni dönemin ilk zili çaldı, öğrenciler okul sıralarına geri döndü. Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9’uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftası da bu çerçevede geride kaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmasıyla Sakarya’da 793 okulda 227 bin 692 öğrenci ders başı yaptı. Bu çerçevede, Serdivan ilçesinde bulunan Mehmet Demir İlkokulu’nda minik öğrenciler eğitim ve öğretimi çeşitli etkinlikler yaparak karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde öğrenciler yeni eğitim yılının başlamasına ilişkin konuşma ve şiir okumaları gerçekleştirdi. Gösteriler ve mini konserin ardından çalan zil ile öğrenciler sınıflara akın etti.

“ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK HEYECANLIYIZ”

Mehmet Demir İlkokul Müdürü Süfyan Bilgiç, “2023-2024 eğitim öğretim yılımıza İlköğretim haftamızın ilk gününe kutlama programıyla başladık. Bunun için okulumuzu hazırladık ve okulumuzda 21 öğretmenimiz, 6 okul öncesi öğretmenimiz, idarecilerimiz, branş öğretmenlerimiz ve yardımcı personellerimizle okulumuzun her anlamda öğrencilerimizle ders başı yapmaya hazır hale getirdik. Onlara sürpriz olsun diye ilköğretim haftası kutlama programımızı dördüncü sınıf öğretmen ve öğrencilerimiz yaz tatilinde buna hazırlık yaptı öğrencilerimiz de tatlı bir başlangıç olsun diye çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Her yıl aynı heyecanı tekrar yaşıyoruz. Öğrencilerimiz çok heyecanlılar, velilerimiz çok heyecanlılar okulumuzu, öğretmenlerimizi her anlamda öğrencilerimizin eğitim hayatına hazırlamadaki özverili ve heyecanlı yaklaşımlarını gören velilerimiz güven duygusu içerisinde, rahat ve huzurla bizlere çocuklarını teslim edebiliyorlar. Biz de bunlardan dolayı çok mutluyuz. Hepimiz için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başarılı, huzurlu, sağlıklı bir yıl olması temennilerimizle bu yıl hep birlikte ders başı yaptık çok şükür” dedi.