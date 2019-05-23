Yeni El Konsolu Playdate Kendine Has Kontrollerle Geliyor!

Ufacık bir el konsolu olan Playdate, cebimize sığabilecek boyutlarda tasarlanıyor. Konsolun en çok dikkat çeken noktası ise, kenarında bulunan kendine has kontrol ögesi. Konsolun kenarında yer alan kol, döndürülerek kullanılıyor ve bazı oyunlarda çok önemli yerlerde işe yarayacağı söyleniyor.

Konsolda bu özgün butonun dışında klasik A ve B tuşlarıyla bir de D-Pad yer alacak. Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth desteğinin yanı sıra USB-C portu ve kulaklık girişi de bulunacak konsolda. Playdate'in ekranı ise siyah-beyaz olacak.

2020'de çıkış yapacağı söylenen el konsolu için şimdiden 12 adet oyunun geliştirilmeye başlandığı belirtildi. Bu 'birinci sezon' oyunları konsolu satın alanlara ekstra bir ücret talep edilmeden verilecek. Konsol başarılı olursa ikinci sezon oyunları da gelecek.

150$ fiyatıyla çıkış yapacağı açıklanan konsol hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.



