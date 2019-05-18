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Yeni evli çift balayı için 1 yıl boyunca 33 ülke gezdi! İşte fotoğraflar

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 18.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

Bu çift yıllar önce kurdukları bir hayali gerçekleştirmek için işlerinden istifa edip dünya turuna çıktılar! 1 yıl süren balayı süreçlerinde ise 4 kıta, 33 ülke gezdiler! İşte görenleri imrendiren birbirinden romantik bir o kadar nefes kesen fotoğraflar...

Yeni evli çift balayı için 1 yıl boyunca 33 ülke gezdi! İşte fotoğraflar

Nick ve Zoe ilk buluşmalarında bir anlaşmaya vardı: Eğer aralarında ilişki ciddiye biner, bir gün evlenirlerse balayı için tüm dünyayı gezeceklerdi. Bu şaka ile karışık, karşılıklı verilmiş sözden tam olarak iki sene sonra evlenen çift ilk buluşmadaki dileklerini gerçekleştirme karar aldı.

İşlerinden istifa ettiler ve 4 kıtada ve 33 ülkede geçirecekleri 10 aylık bir balayına çıktılar. Çift, maceralarını canlandırırken, çoğunda düğün kıyafetlerini yeniden giydiler. Yeni gelin Zoe insanlara düğün kıyafetlerini yeniden giymeleri saçma gelir diye fotoğrafın altına, "Neden olmasın ki. Hayat kısa. Gelinliklerinizi tekrar tekrar giyin!" yazdı.

İşte "Keşke biz de onlardan biri olsak" diyeceğiniz, baktıkça hayal dünyasına kapılacağınız birbirinden romantik fotoğraflar

Paris, Fransa

33

Çin Seddi

32

Mauritius (Doğu Afrika)

31

Kapadokya, Türkiye

30

Everest Dağı, Nepal

29

Roma, İtalya
28

Batu Mağaraları, Malezya

26

Barselona, İspanya

25

Sri Lanka

24

Kotor, Karadağ

23

Cape Town, Güney Afrika

22

Viyana, Viyana

21

Praslin, Seyşeller (Hint Okyanusu)

19

  1. Dubrovnik, Hırvatistan

18

Lauterbrunnen, İsviçre

17

Singapur

16

Malé Atoll, Maldivler

15

Eski Dubai, Dubai

14
Victoria, Avustralya

13

Bali, Endonezya

12
Gize, Mısır

11
Santorini, Yunanistan

10
Arashiyama Bambu Ormanı, Japonya

9
Cook Dağı, Yeni Zelanda
8

Tac Mahal, Hindistan
7

Phi Phi Adaları, Güney Tayland
6

Sierra Leone (Batı Afrika)
5

Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

4
Savusavu, Fiji

3
Perast, Karadağ
2

Eltz Kalesi, Almanya

1


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