Yeni evli çift balayı için 1 yıl boyunca 33 ülke gezdi! İşte fotoğraflar

Nick ve Zoe ilk buluşmalarında bir anlaşmaya vardı: Eğer aralarında ilişki ciddiye biner, bir gün evlenirlerse balayı için tüm dünyayı gezeceklerdi. Bu şaka ile karışık, karşılıklı verilmiş sözden tam olarak iki sene sonra evlenen çift ilk buluşmadaki dileklerini gerçekleştirme karar aldı.
İşlerinden istifa ettiler ve 4 kıtada ve 33 ülkede geçirecekleri 10 aylık bir balayına çıktılar. Çift, maceralarını canlandırırken, çoğunda düğün kıyafetlerini yeniden giydiler. Yeni gelin Zoe insanlara düğün kıyafetlerini yeniden giymeleri saçma gelir diye fotoğrafın altına, "Neden olmasın ki. Hayat kısa. Gelinliklerinizi tekrar tekrar giyin!" yazdı.
İşte "Keşke biz de onlardan biri olsak" diyeceğiniz, baktıkça hayal dünyasına kapılacağınız birbirinden romantik fotoğraflar
Paris, Fransa
Çin Seddi
Mauritius (Doğu Afrika)
Kapadokya, Türkiye
Everest Dağı, Nepal
Roma, İtalya
Batu Mağaraları, Malezya
Barselona, İspanya
Sri Lanka
Kotor, Karadağ
Cape Town, Güney Afrika
Viyana, Viyana
Praslin, Seyşeller (Hint Okyanusu)
Lauterbrunnen, İsviçre
Singapur
Malé Atoll, Maldivler
Eski Dubai, Dubai
Victoria, Avustralya
Bali, Endonezya
Gize, Mısır
Santorini, Yunanistan
Arashiyama Bambu Ormanı, Japonya
Cook Dağı, Yeni Zelanda
Tac Mahal, Hindistan
Phi Phi Adaları, Güney Tayland
Sierra Leone (Batı Afrika)
Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Savusavu, Fiji
Perast, Karadağ
Eltz Kalesi, Almanya
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