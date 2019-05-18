Yeni evli çift balayı için 1 yıl boyunca 33 ülke gezdi! İşte fotoğraflar

Nick ve Zoe ilk buluşmalarında bir anlaşmaya vardı: Eğer aralarında ilişki ciddiye biner, bir gün evlenirlerse balayı için tüm dünyayı gezeceklerdi. Bu şaka ile karışık, karşılıklı verilmiş sözden tam olarak iki sene sonra evlenen çift ilk buluşmadaki dileklerini gerçekleştirme karar aldı.

İşlerinden istifa ettiler ve 4 kıtada ve 33 ülkede geçirecekleri 10 aylık bir balayına çıktılar. Çift, maceralarını canlandırırken, çoğunda düğün kıyafetlerini yeniden giydiler. Yeni gelin Zoe insanlara düğün kıyafetlerini yeniden giymeleri saçma gelir diye fotoğrafın altına, "Neden olmasın ki. Hayat kısa. Gelinliklerinizi tekrar tekrar giyin!" yazdı.

İşte "Keşke biz de onlardan biri olsak" diyeceğiniz, baktıkça hayal dünyasına kapılacağınız birbirinden romantik fotoğraflar

Paris, Fransa

Çin Seddi

Mauritius (Doğu Afrika)

Kapadokya, Türkiye

Everest Dağı, Nepal

Roma, İtalya



Batu Mağaraları, Malezya

Barselona, İspanya

Sri Lanka

Kotor, Karadağ

Cape Town, Güney Afrika

Viyana, Viyana

Praslin, Seyşeller (Hint Okyanusu)