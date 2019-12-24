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Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

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İnternet fenomenlerine bir yenisi daha eklendi. ‘Gerçek hayattaki Rapunzel’ olarak anılan Ukraynalı Alena Kravchenko, yaklaşık 180 santim uzunluğundaki saçlarıyla bir fenomen oldu.

34 yaşındaki Ukraynalı Rapunzel, kendisini sosyal medyada fenomen haline getiren saçlarını yıkamak için tam bir saat uğraştığını söylüyor.

Kendisini Instagram sayfasında “doğal sarışın” olarak tanıtan Kravchenko, saçlarını haftada bir kez yıkayıp günde en az iki kere tarıyor.

Çocukluğundan beri uzun saçlı olma tutkusu olduğunu belirten Ukraynalı Rapunzel, annesinin kendisine hep örgü saçın “gerçek güzellik” olduğunu söylediğini belirtiyor. “İşte bu nedenle saçlarım uzun. İç dünyamı yansıtıyor” diyor.

Instagram’da 15 binden fazla takipçisi olan Kravchenko, saçlarının özellikle erkek takipçileri tarafından beğenildiğini, pek çok kez evlenme teklifi aldığını da belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rapunzel Ukrayna 180cm saç

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