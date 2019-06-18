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Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 18.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

MSI Gaming serisi ekran kartlar, her nesil için en iddialı modeller olmayı başardı. Bu nesilde de RGB aydınlatmaya sahip kaslı görüntüsünün altında, Nvidia'nın yeni nesil Turing mimarisine sahip GTX 1660 Ti grafik kartını muhafaza eden MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X modeli bu videomuzda konuğumuz oluyor.

Standart GTX 1660 Ti'lara kıyasla ortalama yüzde 10 ila 20 daha fazla performans vadeden MSI'ın bu kartında, performans iddiasının yanı sıra, üst düzey soğutma sistemi sayesinde overclock tutkunlarını da hitap ediyor ve böylece limitlerini zorlayarak çok daha iyi performans alınabiliyor.

Tüm GTX 1660 Ti modellerinin arasında en yüksek boost çekirdek hızına sahip modellerinden birisi olan MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X ekran kartı tam bir fiyat performans canavarı olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım bu canavar bizlere neler vaat ediyor hep birlikte yakından bakıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X GTX 1660 Ti

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