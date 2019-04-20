Yeni Ford Edge daha fazla performans ve teknolojiyle geliyor

8 inç dokunmatik ekranlı SYNC 3 ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler her daim bağlı kalmaya yardımcı olurken, B&O premium ses sistemi keyifli yolculukları beraberinde getiriyor. 238 PS güç üreten gelişmiş 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor, Gelişmiş Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ve yeni sekiz ileri otomatik şanzıman performans ile yüksek yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni Ford Edge, Titanium donanım seviyesinde 585 bin 850 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuldu.

Yeniden yorumlanan daha geniş ön ızgara, yeni tasarımı ile Dinamik LED Ön Farlar ile LED gündüz farları, yeni stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön ve arka gövde ile daha güçlü ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. 20 inç alaşım jantlar, krom tavan rayları, karartılmış arka camlar, arka rüzgarlık, panoramik cam tavan modern ve şık görünümü destekliyor.

Kaliteli malzemelerle ve büyük özenle tasarlanan iç mekan yalın, ancak bir o kadar şık bir görünüm sunuyor. Döner vites konsolu ve geleneksel el freninin yerini alan elektrikli park freni yeniden yorumlanan vites konsolu bölgesinin daha ferah olmasını sağlarken, bu bölümün sağ tarafında iki adet bardaklık bulunuyor. Sürücü kol dayama bölmesinin altı, ön konsolun üstündeki kapaklı olmak üzere farklı noktalarda geniş kullanım çeşitliliği sağlayan saklama alanları kullanım ergonomisini destekliyor. Kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve direksiyon açılabilir panoramik cam tavan, uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi ve dijital ses işlemcili 12 adet yüksek performanslı hoparlöre sahip 1.000 Watt'lık gelişmiş B&O ses sistemi keyifli yolculukları beraberinde getiriyor.