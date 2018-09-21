YEMEK

İngiliz kraliyet gelininden kalpleri ısıtan hareket: Meghan Markle Müslüman kadınlarla mutfağa girip yemek yaptı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

Kraliyet ailesinin yeni gelini Sussex Düşesi Meghan Markle, geçen yıl Londra'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden ailelere sıcacık kalbiyle destek olmaya çalışıyor. Müslüman kadınlarla beraber mutfağa giren prenses gerçekten iyi niyetini hepimize en güzel şekilde gösteriyor.

İngiliz kraliyet gelininden kalpleri ısıtan hareket: Meghan Markle Müslüman kadınlarla mutfağa girip yemek yaptı

2017 yılında Londra'da meydana gelen Grenfell binasındaki çıkan yangın sonucu 72 kişi hayata gözlerini yummuştu...

yangın

Kraliyet ailesinin yeni gelini Markle, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak için elinden geleni yapıyormuş meğerse.

markle

Olayda hayatını kaybeden kişilerin aileleri El Manar Kültür Merkezi'ndeki Hubb Topluluk Aşevi'nden yardım alıyorlar. Düşes ise zaman zaman o aşevine gidip Müslüman kadınlarla birlikte mutfağa giriyor.

markle2

Hayatlarını devam ettirmeye çalışan geride kalanlar, bir yemek kitabı ortaya koydu ve Markle, bu kitabın önsüzünü de yazdı.

kitap

Markle kitabı şu cümleler ile çok güzel özetlemiş: "Burası kadınların birlikte güldüğü, yas tuttuğu, ağladığı ve yemek yaptığı yer." Hazırlanan bu kitabın geliri de geride kalan ailelere bağışlanıyor. İnanılmaz güzel bir organizasyon değil mi...

markle3

Düşes kitabın önsözünü yazıp, kadınların yanına uğrayıp ayağını geri çekmemiş. Markle haftada iki kez bu aşevini ziyaret ediyor. Üstelik Meghan Markle bu projesini hiçbir destek almadan tek başına hayata geçirmiş. Bu davranışları bize Angelina Jolie'y hatırlattı :)

markle4


PARTNER'Bayan Demir Kalça' sosyal medyayı sallıyor!'Bayan Demir Kalça' sosyal medyayı sallıyor!
Kırmızı etten sonra balık için de tehlike uyarısıKırmızı etten sonra balık için de tehlike uyarısı
İyi ki bizde patlamış mısır yeniyor: Dünyanın farklı yerlerinde sinemada tüketilen enteresan atıştırmalıklarİyi ki bizde patlamış mısır yeniyor: Dünyanın farklı yerlerinde sinemada tüketilen enteresan atıştırmalıklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meghan markle grenfell yangını prens harry sussex düşesi

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

Beyazıt Öztürk 12 kilo verdi! İşte son hali

Beyazıt Öztürk 12 kilo verdi! İşte son hali

Demet Özdemir rol arkadaşı Can Yaman'la aşk mı yaşıyor!

Demet Özdemir rol arkadaşı Can Yaman'la aşk mı yaşıyor!

Burak Özçivit'e 2.5 milyonluk teklif

Burak Özçivit'e 2.5 milyonluk teklif

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ için yaz henüz bitmedi

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ için yaz henüz bitmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nutella neden bağımlılık yapar?

Nutella neden bağımlılık yapar?

3'er 5'er yedirir: Tok olsanız bile hayır diyemeyeceğiniz 8 börek tarifi

3'er 5'er yedirir: Tok olsanız bile hayır diyemeyeceğiniz 8 börek tarifi

Daha az yemek yemek için iştahınızı nasıl kontrol edebilirsiniz?

Daha az yemek yemek için iştahınızı nasıl kontrol edebilirsiniz?

Kırmızı etten sonra balık için de tehlike uyarısı

Kırmızı etten sonra balık için de tehlike uyarısı

İyi ki bizde patlamış mısır yeniyor: Dünyanın farklı yerlerinde sinemada tüketilen enteresan atıştırmalıklar

İyi ki bizde patlamış mısır yeniyor: Dünyanın farklı yerlerinde sinemada tüketilen enteresan atıştırmalıklar

Bir tek ölüme çare değil! Her gün alıç sirkesi içmeniz için 10 muazzam neden

Bir tek ölüme çare değil! Her gün alıç sirkesi içmeniz için 10 muazzam neden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.