İngiliz kraliyet gelininden kalpleri ısıtan hareket: Meghan Markle Müslüman kadınlarla mutfağa girip yemek yaptı

Kraliyet ailesinin yeni gelini Sussex Düşesi Meghan Markle, geçen yıl Londra'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden ailelere sıcacık kalbiyle destek olmaya çalışıyor. Müslüman kadınlarla beraber mutfağa giren prenses gerçekten iyi niyetini hepimize en güzel şekilde gösteriyor.
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2017 yılında Londra'da meydana gelen Grenfell binasındaki çıkan yangın sonucu 72 kişi hayata gözlerini yummuştu...
Kraliyet ailesinin yeni gelini Markle, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak için elinden geleni yapıyormuş meğerse.
Olayda hayatını kaybeden kişilerin aileleri El Manar Kültür Merkezi'ndeki Hubb Topluluk Aşevi'nden yardım alıyorlar. Düşes ise zaman zaman o aşevine gidip Müslüman kadınlarla birlikte mutfağa giriyor.
Hayatlarını devam ettirmeye çalışan geride kalanlar, bir yemek kitabı ortaya koydu ve Markle, bu kitabın önsüzünü de yazdı.
Markle kitabı şu cümleler ile çok güzel özetlemiş: "Burası kadınların birlikte güldüğü, yas tuttuğu, ağladığı ve yemek yaptığı yer." Hazırlanan bu kitabın geliri de geride kalan ailelere bağışlanıyor. İnanılmaz güzel bir organizasyon değil mi...
Düşes kitabın önsözünü yazıp, kadınların yanına uğrayıp ayağını geri çekmemiş. Markle haftada iki kez bu aşevini ziyaret ediyor. Üstelik Meghan Markle bu projesini hiçbir destek almadan tek başına hayata geçirmiş. Bu davranışları bize Angelina Jolie'y hatırlattı :)
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