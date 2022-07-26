Yeni Haaland imzayı atıyor! Manchester United golcü oyuncu Sesko'yu Dortmund'un elinden almak üzere

Dortmund'a bir kötü haber de Benjamin Sesko'dan geldi. Haaland'ın satışı sonrası Haller'i kadrosuna katan Alman devi, golcü oyuncunun testis kanserine yakalanmasının ardından transfer çalışmalarına başlamış ve Benjamin Sesko'yu gündemine almıştı.

HALLER'E BÜYÜK TALİHSİZLİK

Haaland'ın gidişi sonrası o bölgeye Ajax'tan Haller'i alan Dortmund, Haller'in testis kanserine yakalanmasının ardından yeni bir golcü arayışlarına başlamıştı. Benjamin Sesko'yu gözüne kestiren Alman devine Manchester United'dan sürpriz geldi.

55 MİLYON STERLİN

Salzburg'da forma giyen Benjamin Sesko için Manchester United'ın devreye girdiği ve transferi bitirmek için gün saydığı iddia edildi. Yeni Haaland olarak iddia edilen Benjamin Sesko'nun transferi 55 milyon sterline bitmesi bekleniyor.



