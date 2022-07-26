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  4. Yeni Haaland imzayı atıyor! Manchester United golcü oyuncu Sesko'yu Dortmund'un elinden almak üzere

Yeni Haaland imzayı atıyor! Manchester United golcü oyuncu Sesko'yu Dortmund'un elinden almak üzere

26.07.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dortmund'dan 60 milyon Euro bedelle Manchester City'ye transfer olan Haaland dönemi sona mı eriyor? O bölgeye Haller'i transfer eden Alman devi, golcü oyuncunun testis kanserine yakalanması sonrasında yeni bir golcü arayışlarına başlamıştı. Benjamin Sesko'yu gözüne kestiren Dortmund'a kötü haber Manchester United'dan geldi.

Yeni Haaland imzayı atıyor! Manchester United golcü oyuncu Sesko'yu Dortmund'un elinden almak üzere
Benjamin Sesko

Benjamin Sesko

SLV Slovenya
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Red Bull Salzburg
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Dortmund'a bir kötü haber de Benjamin Sesko'dan geldi. Haaland'ın satışı sonrası Haller'i kadrosuna katan Alman devi, golcü oyuncunun testis kanserine yakalanmasının ardından transfer çalışmalarına başlamış ve Benjamin Sesko'yu gündemine almıştı.

HALLER'E BÜYÜK TALİHSİZLİK

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Haaland'ın gidişi sonrası o bölgeye Ajax'tan Haller'i alan Dortmund, Haller'in testis kanserine yakalanmasının ardından yeni bir golcü arayışlarına başlamıştı. Benjamin Sesko'yu gözüne kestiren Alman devine Manchester United'dan sürpriz geldi.

55 MİLYON STERLİN

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Salzburg'da forma giyen Benjamin Sesko için Manchester United'ın devreye girdiği ve transferi bitirmek için gün saydığı iddia edildi. Yeni Haaland olarak iddia edilen Benjamin Sesko'nun transferi 55 milyon sterline bitmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United haaland
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