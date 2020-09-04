Yeni Hayat dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor! Yeni Hayat 1. bölüm izle!

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumak için işe başlar. Bu iş Adem'in bambaşka bir hayata adım atmasına neden olur. Gizemli bir dünyaya ailesiyle birlikte girmek zorunda kalır. Oysa Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir.

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Yeni Hayat, korumalığını yaptığı kadına aşık olan eski özel harekatçının imkansız aşkını konu alıyor. Yeni Hayat, Şahin ve Karatan ailelerinin yollarının kesişmesi ile yaşanan olayları konu ediyor. Serkan Çayoğlu eski bir bordo bereli olan Adem Şahin karakterine, Nilperi Şahinkaya Adem’in eşi Nevin’e, küçük oyuncu Nisa Sofya Aksongur ise çiftin kızları Ece karakterine hayat veriyor.



Ancak Adem'in uzun süredir işsiz olması, yakın bir arkadaşı olan Bekir'in iş teklifini kabul etmesine sebep olur. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra Timur'un genç karısı Yasemin'i korumak çok daha basit gibi görünür.

Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.



