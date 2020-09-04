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Yeni Hayat dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor! Yeni Hayat 1. bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2020 01:27 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizisi Yeni Hayat 1. bölümüyle 3 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Yeni Hayat'ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni Hayat dizisi 2. bölümde Adem, Yasemin'den şüphe etmektedir. Bu durum ikili arasındaki gerilim gittikçe artırır. Saklı kalmış gerçeklerin ortaya çıkması uzun zaman almayacaktır. Peki Yeni Hayat konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yeni Hayat dizisi 2. bölüm fragmanı.

Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı, yapımcılığını Karga Seven Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstlendiği Yeni Hayat dizisi, 3 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de ekran macerasına başladı.
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Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Yeni Hayat, korumalığını yaptığı kadına aşık olan eski özel harekatçının imkansız aşkını konu alıyor. Yeni Hayat, Şahin ve Karatan ailelerinin yollarının kesişmesi ile yaşanan olayları konu ediyor. Serkan Çayoğlu eski bir bordo bereli olan Adem Şahin karakterine, Nilperi Şahinkaya Adem’in eşi Nevin’e, küçük oyuncu Nisa Sofya Aksongur ise çiftin kızları Ece karakterine hayat veriyor.
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Yeni Hayat yeni bölümüyle 10 Eylül Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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YENİ HAYAT 1. BÖLÜM KONUSU

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumak için işe başlar. Bu iş Adem'in bambaşka bir hayata adım atmasına neden olur. Gizemli bir dünyaya ailesiyle birlikte girmek zorunda kalır. Oysa Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir.

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Ancak Adem'in uzun süredir işsiz olması, yakın bir arkadaşı olan Bekir'in iş teklifini kabul etmesine sebep olur. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra Timur'un genç karısı Yasemin'i korumak çok daha basit gibi görünür.

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Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.


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