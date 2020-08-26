Yeni Hayat ne zaman başlayacak? Yeni Hayat oyuncuları kimdir? Yeni Hayat konusu nedir? İşte Yeni Hayat dizisi!

Oyuncu kadrosunda pek ünlü ismi barındıran Yeni Hayat dizisi Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yayınlanan fragmanıyla tansiyonun bir an olsun düşünmeyeceğini ve adrenalini yüksek bir proje olduğunu gösteren Yeni Hayat ile ilgili sorular sorulmaya başladı.
Karga Seven Pictures yapımcılığında seyircisine Kanal D ekranlarından merhaba diyecek Yeni Hayat dizisinin konusu Adem ve Yasemin’in birbirinin içine geçen hayatlarıdır. Özel Kuvvetlerdeki görevinden ayrılan Yüzbaşı Adem karşısına çıkan bir iş fırsatını kabul eder ve bütün hayatı bir anda alt üst olur. Çünkü Adem karısı Nevin ve küçük kızı Ece’yle birlikte sakin, huzurlu bir hayat sürerken; yeni işi yeni hayatının kapılarını da aralar.
Adem’in yeni işindeki görevi zengin ve güçlü bir iş adamı olan Timur’un genç eşi Yasemin’in hayatını korumaktır. Eski bir bordo bereli olan Adem için veriln görev basit bir iştir. Ancak Adem ve Yasemin’in yakınlaşmaları işleri kördüğüme çevirir. Adem karısı Nevin’e ihanet etmemek için mücadele verirken bir yandan da Yasemin’in aşkın karşı koymaya çalışır. İkilinin aşkının önündeki en büyük engel ise acımasızlığıyla ün salan Tümur’dur. Nevin ve Timur ihanetin gölgesinde neler yapabileceğini yeniden keşfederken; Adem ve Yasemin’de aşkın zorlu sınavını geçmeye çalışır.
Yapımcılığını Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yaptığı Yeni Hayat oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor. Yeni Hayat dizisinin yönetmen koltuğunda ise Başak Soysal ve Cem Özüduru birlikteliği dikkatleri çekiyor. Yeni Hayat senaryosunu ise Elif Usman, Serdar Soydan ve Deniz Büyükkırlı kaleme alıyor.
Yeni Hayat oyuncu kadrosunda başarılı ve ses getiren isimlere yer veriliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı dizide karakterler de merak konusu olmaya başladı.
Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu dizide Adem Şahin karakterine hayat veriyor. Eski bir bordo bereli olan Adem Şahin sakin ve huzur dolu hayatından bir anda entrikalarla yüklü bir serüvene adım atar.
Güzel yıldız Melisa Aslı Pamuk dizide Yasemin Karatan karakterine nefes oluyor. Yasemin, Timur Karatan ile evlenen genç ve güzel bir kadındır. Zeki olan Yasemin kocasının işleri nedeniyle ölüm tehditi altındadır.
Hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen sorunun cevabı nihayet geldi. Yeni Hayat ilk bölümüyle 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin yayın tarihini ve gününü açıklamasından sonra gözler perşembe günü yayınlanan “Çatı Katı Aşk” dizisine çevrildi.
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