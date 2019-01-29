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Yeni iPad ve iPod touch için geri sayım başladı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 29.01.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yeni iPad ve iPod touch modelleri iOS 12.2 Beta güncellemesi ile ortaya çıktı. Apple, bu yıl karşımıza yeni iPad ve iPod touch modelleri ile çıkacak gibi görünüyor.

Yeni iPad ve iPod touch için geri sayım başladı

Apple, geçtiğimiz günlerde bir takım küçük çaplı yenilikler ile gelen iOS 12.2. Beta güncellemesini geliştiricilerinin beğenisine sunmuştu. Cupertinolu firma, bu güncelleme ile yakında tanıtacağı yeni cihazlarının sızdırılmasını sağladı. Görünüşe göre Apple; bu yıl karşımıza yeni iPad ve iPod touch modelleri ile çıkacak.

Aslında Apple’ın uzun bir süredir yeni iPod touch üzerinde çalıştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Oyun odaklı bir cihaz olması beklenen yeni iPod touch’ın, iPod 9 adı ile iOS 12.2 ile görüntülenmesi bu iddiaları daha güçlendirdi. Tahminlere göre, yeni iPod touch modelinde maliyeti düşürmek adına iPhone Xr’da kullanılanın Liquid Retina ekran yer alacak.

Donanımsal açıdan iPhone Xr ile aynı olması beklenen iPod touch‘ın yanında iPad mini 5 modeli de tanıtılacak. iPad mini 5’te de LCD ekran bulunacak. Ancak Apple, maliyeti düşürmek adına iPad mini 5’te yüz tanıma teknolojisi olan Face ID’ye yer vermeyebilir.

iPad mini 5’in donanımı ise iPhone X ile aynı olabilir. Apple bu iki modelini de Mart ayındaki etkinliğinde tanıtacak. iPad mini 5 ile istediği başarıyı yakalayacağını umduğumuz Apple, bakalım 2019’da iPod touch modeli ile nasıl bir satış performansı sergileyecek?

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Anahtar Kelimeler:
iPad Apple iPod Teknoloji

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